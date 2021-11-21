Хэмилтон выиграл «Гран-при Катара», Ферстаппен — второй, Мазепин — 18-й
Победителем «Гран-при Катара» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Победителем «Гран-при Катара» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Второе место занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Фернандо Алонсо, выступающий за «Альпин».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 18-е место. Он стал последним из финишировавших. Сошли только гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и Николас Латифи, представляющий «Уильямс».
За две гонки до завершения сезона Ферстаппен лидирует в чемпионате и опережает идущего вторым Хэмилтона на восемь очков.