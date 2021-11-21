Хэмилтон выиграл «Гран-при Катара», Ферстаппен — второй, Мазепин — 18-й

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Рома
00
Хоккей. НХЛ
22.11
Тампа-Бэй
Миннесота
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Бетис
03
Хоккей. НХЛ
22.11
Рейнджерс
Баффало
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Наполи
32
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Рубин
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Майнц
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Лидс
21
Хоккей. НХЛ
22.11
Бостон
Калгари
Футбол. Зарубежный
19:00
Клермон Фут
Ницца
12
Хоккей. НХЛ
22.11
Айлендерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
22.11
Ванкувер
Чикаго
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Реал
14
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Ротор
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Олимп-Долгопрудный
Енисей
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Айнтрахт Ф
02
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Мн
Сибирь
Б
12
Хоккей. КХЛ
17:30
ЦСКА
СКА
31
Хоккей. НХЛ
22.11
Сиэтл
Вашингтон
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Спартак-2
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Лорьян
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Бордо
33
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Эвертон
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Венеция
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Сампдория
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Динамо Р
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Арсенал Т
51
Хоккей. НХЛ
22.11
Лос-Анджелес
Аризона
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Нефтехимик
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Кадис
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
КАМАЗ
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Ланс
40
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Металлург
03
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Адмирал
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло
Кальяри
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Томь
33
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Кубань
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Уфа
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Химки
00
Все события
Фоторепортажи
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
19:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хэмилтон выиграл «Гран-при Катара», Ферстаппен — второй, Мазепин — 18-й

Победителем «Гран-при Катара» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Наверх
Источник: Reuters

Второе место занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Фернандо Алонсо, выступающий за «Альпин».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 18-е место. Он стал последним из финишировавших. Сошли только гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и Николас Латифи, представляющий «Уильямс».

За две гонки до завершения сезона Ферстаппен лидирует в чемпионате и опережает идущего вторым Хэмилтона на восемь очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Когда угодно, с кем угодно. Как Емельяненко решил подраться с сильным бразильцем, хотя бой уже через неделю
Промеса официально обвинили в покушении на убийство. Что грозит Квинси и «Спартаку»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь