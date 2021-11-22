Катарские линии: Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при в Дохе

Дебютный Гран-при Катара 21 ноября получился довольно предсказуемым. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверенно победил в квалификации и в гонке. За два этапа до конца сезона преимущество лидера чемпионата Макса Ферстаппена над семикратным чемпионом мира в зачете пилотов «Формулы-1» сократилось до восьми очков, но лидер «Ред Булла» пришел вторым и минимизировал потери. Однако главным героем заезда стал Фернандо Алонсо, который вернулся на подиум спустя семь лет.

Штрафы перед гонкой

Три тренировки в рамках дебютного Гран-при Катара позволили гонщикам и командам детально изучить новую для «Формулы-1» трассу «Лосаил». В первой практике быстрейшим был Макс Ферстаппен, а в двух других — Валттери Боттас. Но в квалификации в субботу, 20 ноября, оба они не смогли угнаться за Льюисом Хэмилтоном. Британец почти на полсекунды опередил голландца и взял поул-позицию на гонку. Тройку лидеров в сессии замкнул Боттас.

По итогам этой квалификации порядок позади лидеров на воскресенье оказался не совсем привычным. Пьер Гасли стал лучшим из остальных, показав четвертый результат. Пятым квалификацию закончил гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо, который опередил Ландо Норриса и Карлоса Сайнса. Юки Цунода, Эстебан Окон и Себастьян Феттель попали в разряд худших в третьем сегменте сессии. В десятку не пробились Серхио Перес, Шарль Леклер и Даниэль Риккардо.

В концовке квалификации случился инцидент, по причине которого сильно поменялся расклад на старт гонки. В своей последней попытке Пьер Гасли сломал крыло о бордюр, из-за чего на трассе появились желтые флаги. Ферстаппен улучшил свой результат под двойными желтыми флагами, а Боттас и Сайнс не сбросили скорость под одинарными. Таким образом, гонщики получили штрафы. Макс потерял пять позиций на старте, а Валттери — три. Карлоса же судьи простили. И вышло так, что благодаря инциденту, случившемуся с ним самим, Гасли впервые начинал гонку с первого ряда. Со второго стартовали Алонсо и Норрис.

Для российского гонщика Никиты Мазепина уикенд в Дохе начался ужасно. Из-за технических проблем пилот «Хаас» пропустил вторую и третью тренировки на новой трассе. Последняя позиция и проигрыш почти в две с половиной секунды своему напарнику Мику Шумахеру в субботу — закономерный результат в труднейших условиях.

Катарская гонка: первая половина

Льюис Хэмилтон ожидаемо не получил на старте жесткого сопротивления со стороны гонщиков «Альфа Таури» и «Альпин». Благодаря резвому рывку британец оставил позади Гасли с Алонсо и погнался за своей седьмой победой в сезоне. Сопернику Хэмилтона в борьбе за титул Максу Ферстаппену также удался отличный старт. Стартовав седьмым, голландец прошел на первых метрах дистанции Боттаса, Сайнса и Норриса. Алонсо вышел победителем в сражении за вторую строчку с Гасли, но уже на пятом круге обоих пилотов обогнал Ферстаппен. Макс быстро нивелировал потери от штрафа в квалификации и помчался за лидером гонки.

Боттасу не удался такой же прорыв, как у голландца. Валттери провалился на старте и после первого круга оказался вне очковой десятки. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф по радио гнал финна вперед, и пилот «серебряных стрел» постепенно продвигался наверх в пелотоне. Параллельно напарник Ферстаппена Серхио Перес радовал обгонами на первых кругах. Мексиканец сравнительно быстро ворвался в четверку и пытался помочь своему партнеру тактически переиграть Хэмилтона. Тем не менее в зеркалах заднего вида Перес видел приближающегося Боттаса, так что Серхио предстояло защитить и свою позицию в гонке.

Хэмилтон увеличивал свой отрыв от Ферстаппена, а Алонсо всё еще оставался в тройке. Гасли же не смог держать лидерский темп: француз пропустил Норриса и Переса, а затем одним из первых поехал в боксы за новыми покрышками.

Леклер и Риккардо были не в состоянии совершить важный рывок на старте для своих команд — и оба не смогли угнаться за своими напарниками в первой половине заезда.

Ферстаппен первым из лидеров решился на пит-стоп. Голландец перешел на «хард», а Хэмилтон на следующем же круге повторил действия Макса. Тем не менее после остановок в боксах отрыв (семь секунд) между лидерами сохранился. Вторые гонщики «Ред Булл» и «Мерседес» продемонстрировали разную стратегию: Перес вслед за Хэмилтоном поехал за «хардом», а Боттас как можно дольше оттягивал свой пит-стоп.

К середине дистанции Льюис всё еще стабильно опережал Макса на семь секунд, Валттери, которого еще ждала остановка в боксах, был в тройке, а Перес на свежих покрышках прошел соперников и преследовал Боттаса. Алонсо опережал Гасли в борьбе за пятую строчку. Норрис, Окон, Лэнс Стролл и Сайнс замыкали десятку.

Катарская гонка: вторая половина

Оттянутый пит-стоп сыграл с Боттасом злую шутку: на 34-м круге передняя левая покрышка на болиде Валттери не выдержала и лопнула. Финну предстояло проехать полкруга на трех колесах до заезда в боксы. После остановки пилот «Мерседес» оказался на 12-й позиции — гонка для него была полностью испорчена. «Серебряные стрелы» зазвали Боттаса в боксы для схода и прекратили мучения Валттери на трассе.

Прокол Боттаса для некоторых стал знаком, что одного пит-стопа на всю дистанцию будет недостаточно. Спустя несколько кругов после инцидента с Валттери лидеры заехали за свежим «медиумом». Макс вновь первым сменил покрышки, а Льюис через несколько секунд ответил тем же. После пит-стопов отрыв между лидерами не изменился. Параллельно в боксах остановился Перес. Мексиканец выехал седьмым, однако мчащиеся впереди пилоты не собирались менять резину.

Алонсо призвал своего напарника Окона защищаться против Переса как можно жестче, так как у Фернандо появилась возможность впервые за долгое время финишировать на подиуме. Француз сделал всё, что мог, но Серхио оказался сильнее Эстебана. Мексиканцу не потребовалось обгонять Норриса: Ландо не выдержал и поехал на второй пит-стоп. Всё меньше кругов оставалось до финиша, а отрыв между Пересом и Алонсо в сражении за третью строчку сокращался.

На последних кругах шины некоторых гонщиков начали взрываться. От проколов пострадали болиды пилотов «Уильямс» Джорджа Расселла и Николаса Латифи. Канадец не сумел добраться до боксов, и дирекция гонки включила режим виртуального пейскара. Тем не менее последний круг прошел под зеленым флагом.

Возвращение Алонсо

Льюис Хэмилтон без проблем довел дело до победы, однако Макс Ферстаппен сумел финишировать вторым и забрать балл за быстрейший круг гонки. Отрыв между лидерами сезона сократился до восьми очков, и это за два этапа до конца сезона. Финал года обещает быть экстремально нервным.

Перес не смог догнать Алонсо, и Фернандо впервые с 2014 года поднялся на подиум. Это потрясающее достижение для «Альпин», которое позволило команде оторваться от «Альфа Таури» в чемпионате. В пятерке также финишировал Эстебан Окон. Стролл, Сайнс и Леклер закончили заезд позади этой группы. Из-за подозрения на прокол в «Макларен» зазвали Норриса, из-за чего британец пришел лишь девятым. Феттель замкнул десятку. А Гасли, совершив два пит-стопа, вылетел из очковой зоны после старта с первого ряда.