Основатель команды «Формулы-1» «Уильямс» умер на 80-м году жизни

«С большой грустью от имени семьи Уильямс команда может подтвердить смерть сэра Фрэнка Уильямса, основателя и бывшего руководителя команды “Уильямс”, в возрасте 79 лет», — говорится в сообщении.

Уильямс основал команду в 1966 году. «Уильямс» начала выступать в «Формуле-1» с 1977 года. Пилоты команды семь раз становились чемпионами мира. Свой последний на сегодняшний день Кубок конструкторов «Уильямс» завоевала в 1997 году.