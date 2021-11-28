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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Основатель команды «Формулы-1» «Уильямс» умер на 80-м году жизни

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Основатель и бывший руководитель команды «Формулы-1» «Уильямс» Фрэнк Уильямс скончался на 80-м году жизни, сообщается на странице команды в Twitter в воскресенье.

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Источник: AFP 2021

Причины смерти не уточняются.

«С большой грустью от имени семьи Уильямс команда может подтвердить смерть сэра Фрэнка Уильямса, основателя и бывшего руководителя команды “Уильямс”, в возрасте 79 лет», — говорится в сообщении.

Уильямс основал команду в 1966 году. «Уильямс» начала выступать в «Формуле-1» с 1977 года. Пилоты команды семь раз становились чемпионами мира. Свой последний на сегодняшний день Кубок конструкторов «Уильямс» завоевала в 1997 году.

Уильямс был награжден Орденом Британской империи в 1987 году, в 1999-м ему был пожалован титул сэра.

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