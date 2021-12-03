Конец гегемонии Хэмилтона? Ферстаппен может стать чемпионом «Формулы-1»

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» сразятся на двух финальных Гран-при, однако существуют расклады, при которых нидерландец может стать чемпионом уже в ближайшей гонке в Саудовской Аравии.

Впервые за последние восемь лет у «Мерседеса» появился конкурент в борьбе за титул. Ферстаппен фантастически проводит сезон 2021 года, он уже победил в девяти гонках (у Хэмилтона семь побед). В эти выходные у «Формулы-1» может появиться 34-й чемпион.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--23516159c86a78e8dd61" data-vnd="23516159c86a78e8dd61" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=23516159c86a78e8dd61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы это стало реальностью, необходимо выполнить одно из четырех условий. Если Ферстаппен выиграет гонку и покажет быстрейший круг (за него дается дополнительное очко), а Хэмилтон финиширует шестым, то Макс станет чемпионом. Нидерландец может стать чемпионом и в случае победы без быстрого круга, но тогда Хэмилтон должен финишировать седьмым или ниже.

Есть еще два варианта чемпионства Ферстаппена. Если Макс станет вторым с быстрейшим кругом, а Хэмилтон будет десятым или ниже, а также если Ферстаппен финиширует вторым, а британец останется без зачетных очков. Любой из этих раскладов позволит Максу нарастить отрыв до 26 очков, этого будет достаточно для оформления титула.

«Мерседес» сильнее в концовке сезона

Другое дело, что в концовке сезона команде «Мерседес» удалось серьезно прибавить. После двух побед подряд Хэмилтон серьезно сократил отставание. Льюису поставили новый двигатель на Гран-при Бразилии, и очень похоже, что он дал ему решающее преимущество. Бороться с «Мерседесом» на прямых в последних гонках было просто невозможно. Мотор позволял им быть на несколько десятков километров в час быстрее остальных.

Да и в целом немецкая команда выглядит предпочтительнее «Ред Булл» по скорости на данный момент. Трасса в Джидде, на которой пройдет предпоследний Гран-при, новая для «Формулы-1». Более того, стройка там закончилась лишь пару недель назад. Новый асфальт всегда непредсказуем, поэтому делать прогнозы на этот этап крайне сложно.

Тем не менее, судя по конфигурации, на бумаге преимущество вновь должно быть у «Мерседеса». В Джидде много прямых, что на руку Хэмилтону с его мощным мотором. «Ред Булл» и Ферстаппену надо будет выпрыгнуть из штанов, чтобы опередить соперника.

Положение Макса осложняется возможным штрафом за замену двигателя, это отбросит его в конец стартовой решетки. Опередить Хэмилтона в таком случае будет возможно только в случае схода британского пилота либо какого-то форс-мажора.

Еще одним возможным развитием событий является авария с участием двух пилотов. Они уже дважды сталкивались в этом году — в гонках в Великобритании и Италии. Едва не случился контакт и на недавнем Гран-при Бразилии. Такие аварии будут на руку Максу, потому что тогда он сохранит преимущество по очкам, если оба пилота сойдут в результате такого столкновения.

Так или иначе, развязка близка. Это точно самый интересный чемпионат за многие годы, так что интрига в Саудовской Аравии ожидается сумасшедшая. В пятницу пройдут две свободные практики, в субботу — третья практика и квалификация. Гонка в воскресенье начнется в 20:30 мск.