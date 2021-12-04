Хэмилтон получил предупреждение за блокировку Мазепина

В ходе третьей тренировки Хэмилтон излишне замедлился на круге возвращения в боксы, из-за чего помешал Никите Мазепину, находящемуся на быстром круге.



Стюарды усмотрели вину Хэмилтона в этом эпизоде, однако она оказалась недостаточной для штрафа. Хэмилтон получил второе предупреждение в сезоне. Третье предупреждение приведёт к штрафу в виде потери пяти позиций на стартовой решётке.



Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 341,5 очка. На втором месте находится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).