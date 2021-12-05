Хэмилтон выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Ферстаппен — второй
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии».
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии».
Вторым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстапппен. Хэмилтон обогнал его незадолго до финиша. Голландец получил штраф в пять секунд. На третьей позиции Валттери Боттас из «Мерседеса». На самом финише он обогнал Эстебана Окона, который стал четвертым.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог финишировать. Он попал в аварию и разбил болид. До него попал в аварию его напарник Мик Шумахер.
Серхио Перес из «Ред Булла» также после инцидента не смог продолжить гонку. Кроме него, выбыли Джордж Расселл («Уильямс») и Себастьян Феттель («Астон Мартин»).
Перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби Хэмилтон догнал Ферстаппена в зачете пилотов. Оба имеют в активе по 369,5 очка.