Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
Сан-Хосе
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
Тампа-Бэй
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Чикаго
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Калгари
Футбол. Зарубежный
5.12
Сельта
Валенсия
12
Футбол. Зарубежный
5.12
Бордо
Лион
22
Футбол. Зарубежный
5.12
Ювентус
Дженоа
20
Футбол. Зарубежный
5.12
Леванте
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
5.12
Сампдория
Лацио
13
Футбол. Зарубежный
5.12
Боруссия М
Фрайбург
06
Футбол. Зарубежный
5.12
Астон Вилла
Лестер
21
Футбол. Премьер-лига
5.12
Сочи
Краснодар
12
Футбол. Зарубежный
5.12
Ницца
Страсбур
03
Футбол. Зарубежный
5.12
Эльче
Кадис
31
Футбол. Зарубежный
5.12
Штутгарт
Герта
22
Биатлон. Кубок мира
5.12
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Футбол. Зарубежный
5.12
Лорьян
Нант
01
Футбол. Зарубежный
5.12
Монако
Метц
40
Футбол. Зарубежный
5.12
Монпелье
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
5.12
Реймс
Анже
12
Футбол. Зарубежный
5.12
Лидс
Брентфорд
22
Футбол. Зарубежный
5.12
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
5.12
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
30
Футбол. Зарубежный
5.12
Венеция
Верона
34
Футбол. Зарубежный
5.12
Специя
Сассуоло
22
Хоккей. КХЛ
5.12
Сочи
Динамо Мн
ОТ
43
Футбол. Премьер-лига
5.12
Динамо
Уфа
20
Футбол. Премьер-лига
5.12
Нижний Новгород
Рубин
21
Футбол. Зарубежный
5.12
Райо Вальекано
Эспаньол
10
Футбол. Зарубежный
5.12
Сент-Этьен
Ренн
05
Биатлон. Кубок мира
5.12
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (Ж)
Футбол. Зарубежный
5.12
Болонья
Фиорентина
23
Футбол. Премьер-лига
5.12
Химки
Арсенал Т
12
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
5 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Хэмилтон выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Ферстаппен — второй

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии».

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Вторым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстапппен. Хэмилтон обогнал его незадолго до финиша. Голландец получил штраф в пять секунд. На третьей позиции Валттери Боттас из «Мерседеса». На самом финише он обогнал Эстебана Окона, который стал четвертым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог финишировать. Он попал в аварию и разбил болид. До него попал в аварию его напарник Мик Шумахер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Серхио Перес из «Ред Булла» также после инцидента не смог продолжить гонку. Кроме него, выбыли Джордж Расселл («Уильямс») и Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

Перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби Хэмилтон догнал Ферстаппена в зачете пилотов. Оба имеют в активе по 369,5 очка.

Читайте также
 Девушки-спортсменки, которые сильно поправились после завершения карьеры. Фото
Загитова объяснила, почему было удалено ее откровенное видео в TikTok
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь