Хэмилтон выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Ферстаппен — второй

Вторым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстапппен. Хэмилтон обогнал его незадолго до финиша. Голландец получил штраф в пять секунд. На третьей позиции Валттери Боттас из «Мерседеса». На самом финише он обогнал Эстебана Окона, который стал четвертым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог финишировать. Он попал в аварию и разбил болид. До него попал в аварию его напарник Мик Шумахер.

Серхио Перес из «Ред Булла» также после инцидента не смог продолжить гонку. Кроме него, выбыли Джордж Расселл («Уильямс») и Себастьян Феттель («Астон Мартин»).