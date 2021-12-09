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11:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Кими Райкконен: Моя мама последние 15 лет постоянно спрашивала, когда я закончу карьеру

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, завершающий карьеру по окончании сезона, рассказал, как члены его семьи восприняли его уход из «Королевских гонок».

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Источник: AP 2021
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По словам финского гонщика, больше всего решению рада его мать Паула.

«Я считал гонки, остающиеся до конца карьеры, уже некоторое время. Я думаю, что моя мама точно очень рада. Наверное, последние 15 лет она спрашивала меня, когда я уже закончу карьеру.

Дети тоже ждут, когда я уйду. Они неоднократно спрашивали меня об этом. Уверен, что они будут очень рады, когда я буду постоянно дома. Я понимаю это и хочу быть с ними», — цитирует Райкконена PlanetF1 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.

Последним в карьере Райкконена станет Гран-при Абу-Даби. Этот этап дебютирует в Формуле-1 в нынешнем сезоне.

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