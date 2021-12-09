Кими Райкконен: Моя мама последние 15 лет постоянно спрашивала, когда я закончу карьеру

«Я считал гонки, остающиеся до конца карьеры, уже некоторое время. Я думаю, что моя мама точно очень рада. Наверное, последние 15 лет она спрашивала меня, когда я уже закончу карьеру.



Дети тоже ждут, когда я уйду. Они неоднократно спрашивали меня об этом. Уверен, что они будут очень рады, когда я буду постоянно дома. Я понимаю это и хочу быть с ними», — цитирует Райкконена PlanetF1 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.