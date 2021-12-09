Ферстаппен — об отношении к Хэмилтону и «Мерседесу»: изменилось, и не в лучшую сторону

«Что ж, очевидно, он считает, что что-то неправильно. Я не чувствую травли, но, конечно, происходящее некорректно. В конце концов, критика была всегда. Но несправедливо, что ко мне относятся не так, как к остальным пилотам. Почему? Не знаю. Вам лучше спросить у людей, которые принимают решения», — заявил Ферстаппен.