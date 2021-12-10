Ферстаппен или Хэмилтон? Финал на века

В последнее время финальная гонка сезона часто являлась лишь формальностью. Льюис Хэмилтон досрочно завоевывал свои титулы, поэтому «Гран-при Абу-Даби» всегда представлялся спокойным этапом с минимальным количеством интриг. Однако тенденция нарушена, и на этот раз уик-энд на «Яс-Марине» обязательно войдет в историю. Мы наконец узнаем имя чемпиона мира «Формулы-1» 2021 года.

У двух претендентов на титул абсолютно равные шансы на победу. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон продемонстрировали высочайший уровень мастерства на протяжении всего сезона, поэтому выделить главного фаворита совсем не получается. Остроты добавляет и ситуация в чемпионате: лидеры сезона набрали одинаковое количество баллов перед финалом года. Такое случилось впервые с 1974 года, когда за победу боролись Эмерсон Фиттипальди и Клей Регаццони.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXHZzqwoE7M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXHZzqwoE7M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXHZzqwoE7M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FORMULA 1® (@f1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Положение в таблице позволяет не ломать голову, делая математические расчеты. Расклад довольно прост: тот, кто закончит заезд выше в десятке, станет чемпионом. В случае финиша вне очковой зоны или схода обоих гонщиков титул заберет Ферстаппен, так как у него на одну победу больше в этом сезоне. Для голландца это будет первое чемпионство в карьере, и он сможет прервать затяжное доминирование Льюиса Хэмилтона.

Если же победит британец, то для него это тоже будет особый момент. Гонщик «Мерседес» завоюет восьмое чемпионство в карьере и станет единоличным лидером по этому показателю в истории «Формулы-1», обойдя Михаэля Шумахера. Такого нервного и захватывающего сражения между двумя лучшими пилотами не происходило очень давно.

Захватывающий финиш на Яс-Марине

Финальная битва сезона пройдет на трассе «Яс-Марина». В последние годы доминированию «Мерседес» в Абу-Даби не было предела, однако в прошлом сезоне Макс Ферстаппен переломил ситуацию и победил на Ближнем Востоке. Тем не менее на этот раз «Серебряные стрелы» вновь являются фаворитами на итоговый успех. Стоит отметить, что трасса была немного изменена в угоду большей зрелищности. Организаторы убрали некоторые повороты под 90 градусов, чтобы сделать трек более скоростным. Станет ли от этого гонка еще интереснее? Ответ мы узнаем лишь в воскресенье после клетчатого флага.

На прошлом этапе в Саудовской Аравии многие также отдавали преимущество команде Льюиса Хэмилтона, однако Ферстаппен дал настоящий, пусть и весьма противоречивый, бой «Серебряным стрелам». Голландец резал повороты и жестко защищался против британца, что вызывало вопросы у руководителя «Мерседес» Тото Вольфа. Точкой кипения стало небольшое столкновение между пилотами, вызванное недопониманием со стороны двух команд. В итоге Макс отступил и проиграл гонку в Джидде, получив в придачу за свой агрессивный стиль вождения несколько штрафов от судей. Вмешаются ли стюарды в развязку в борьбе за титул в Абу-Даби? Это зависит только от самих гонщиков. Неуступчивая манера обороны Ферстаппена и в правду может вызывать вопросы, но и Льюис Хэмилтон не является самым корректным гонщиком пелотона. Авария на «Сильверстоуне» до сих пор в памяти у многих фанатов «Ред Булл». Ставки в финале слишком высоки, а поэтому скандала на «Яс-Марине» будет трудно избежать.

Последняя гонка Мазепина в роли аутсайдера?

В финале сезона ожидаемо внимание будет приковано к битве за титул, однако есть и другие истории, на которые стоит обратить внимание. За пятую строчку в зачете пилотов поборются гонщики «Феррари» Шарль Леклер, Карлос Сайнс и представитель «Макларен» Ландо Норрис. Британец отлично начал сезон, а на «Гран-при России» до последнего претендовал на победу, но позже гонщики Скудерии перехватили инициативу. «Феррари» по итогу займет третье место в Кубке конструкторов, но в личном зачете сражение за пятую строчку до сих пор остается открытым.

«Гран-при Абу-Даби» станет последним этапом для гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Финн завершит свою славную историю в чемпионате, в которой были поулы, подиумы, победы и титул чемпиона мира «Формулы-1». Кими является одним из сильнейших гонщиков своего поколения, а также яркой личностью с неповторимой харизмой. Мир «Ф-1» будет скучать по невозмутимому финскому пилоту.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXOP-GBIJX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXOP-GBIJX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXOP-GBIJX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Haas F1 Team (@haasf1team)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гонкой на «Яс-Марине» завершится ожидаемо разочаровывающий сезон для команды россиянина Никиты Мазепина и его напарника Мика Шумахера Haas. Коллективу хочется завершить тяжелый год на высокой ноте, однако и это не представляется возможным. Мазепин заявил, что будет выступать в Абу-Даби на бракованном шасси. Более того, в случае проблем с техникой на тренировках россиянин и вовсе рискует пропустить заезд на «Яс-Марине», так как запасных запчастей у команды не осталось. Еще перед нынешним сезоном руководитель коллектива Гюнтер Штайнер заверял, что 2021 год будет тренировочным для Никиты и Шумахера, а все силы будут направлены на 2022-й. Хочется верить, что в следующем сезоне Haas и Никита Мазепин не будут выглядеть столь явным аутсайдерами «Формулы-1».

Гран-при Абу-Даби

Расписание уик-энда

10 декабря, пятница

12:30 Первая тренировка

16:00 Вторая тренировка.

11 декабря, суббота

13:00 Третья тренировка

16:00 Квалификация.

12 декабря, воскресенье

16:00 Гонка.

Яс-Марина