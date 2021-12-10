Ферстаппен или Хэмилтон? Финал на века

Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Анахайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Чикаго
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Детройт
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Каролина
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Бостон
Футбол. Еврокубки
9.12
Лацио
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
9.12
Марсель
Локомотив
10
Футбол. Еврокубки
9.12
Лудогорец
Мидтьюлланн
00
Футбол. Еврокубки
9.12
Брага
Црвена Звезда
11
Футбол. Еврокубки
9.12
Селтик
Бетис
32
Футбол. Еврокубки
9.12
Ференцварош
Байер
10
Футбол. Еврокубки
9.12
Генк
Рапид В
01
Футбол. Еврокубки
9.12
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
01
Футбол. Еврокубки
9.12
Унион Б
Славия Пр
11
Футбол. Еврокубки
9.12
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
21
Футбол. Еврокубки
9.12
Копенгаген
Слован Бр
20
Футбол. Еврокубки
9.12
ПАОК
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
9.12
Витесс
Мура
31
Футбол. Еврокубки
9.12
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
9.12
Омония
Кайрат
00
Футбол. Еврокубки
9.12
Базель
Карабах
30
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Даллас
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Миннесота
Футбол. Еврокубки
9.12
Аталанта
Вильярреал
23
Футбол. Еврокубки
9.12
Спарта П
Брённбю
20
Футбол. Еврокубки
9.12
Лион
Рейнджерс
11
Футбол. Еврокубки
9.12
Реал Сосьедад
ПСВ
30
Футбол. Еврокубки
9.12
Штурм
Монако
11
Футбол. Еврокубки
9.12
Легия
Спартак
01
Футбол. Еврокубки
9.12
Наполи
Лестер
32
Футбол. Еврокубки
9.12
Антверпен
Олимпиакос П
10
Футбол. Еврокубки
9.12
Фенербахче
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Еврокубки
9.12
ЛАСК
ХИК
30
Футбол. Еврокубки
9.12
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
11
Футбол. Еврокубки
9.12
Гент
Флора
10
Футбол. Еврокубки
9.12
Партизан
Анортосис Фамагуста
11
Футбол. Еврокубки
9.12
ЦСКА Сф
Рома
23
Футбол. Еврокубки
9.12
Заря Лг
Буде-Глимт
11
Футбол. Еврокубки
9.12
ЧФР
Яблонец
20
Футбол. Еврокубки
9.12
АЗ
Раннерс
10
Хоккей. КХЛ
9.12
Барыс
Сочи
52
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
17ЦСКА проиграл «Зениту» в Москве
00:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен или Хэмилтон? Финал на века

На «Яс-Марине» определится, кто заберет корону «Формулы-1» — одного из самых скандальных, но захватывающих сезонов за последние годы.

Наверх
Источник: AFP 2021

В последнее время финальная гонка сезона часто являлась лишь формальностью. Льюис Хэмилтон досрочно завоевывал свои титулы, поэтому «Гран-при Абу-Даби» всегда представлялся спокойным этапом с минимальным количеством интриг. Однако тенденция нарушена, и на этот раз уик-энд на «Яс-Марине» обязательно войдет в историю. Мы наконец узнаем имя чемпиона мира «Формулы-1» 2021 года.

У двух претендентов на титул абсолютно равные шансы на победу. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон продемонстрировали высочайший уровень мастерства на протяжении всего сезона, поэтому выделить главного фаворита совсем не получается. Остроты добавляет и ситуация в чемпионате: лидеры сезона набрали одинаковое количество баллов перед финалом года. Такое случилось впервые с 1974 года, когда за победу боролись Эмерсон Фиттипальди и Клей Регаццони.

Во время загрузки произошла ошибка.

Положение в таблице позволяет не ломать голову, делая математические расчеты. Расклад довольно прост: тот, кто закончит заезд выше в десятке, станет чемпионом. В случае финиша вне очковой зоны или схода обоих гонщиков титул заберет Ферстаппен, так как у него на одну победу больше в этом сезоне. Для голландца это будет первое чемпионство в карьере, и он сможет прервать затяжное доминирование Льюиса Хэмилтона.

Если же победит британец, то для него это тоже будет особый момент. Гонщик «Мерседес» завоюет восьмое чемпионство в карьере и станет единоличным лидером по этому показателю в истории «Формулы-1», обойдя Михаэля Шумахера. Такого нервного и захватывающего сражения между двумя лучшими пилотами не происходило очень давно.

Читайте также
Ферстаппен — об отношении к Хэмилтону и «Мерседесу»: изменилось, и не в лучшую сторону

Захватывающий финиш на Яс-Марине

Финальная битва сезона пройдет на трассе «Яс-Марина». В последние годы доминированию «Мерседес» в Абу-Даби не было предела, однако в прошлом сезоне Макс Ферстаппен переломил ситуацию и победил на Ближнем Востоке. Тем не менее на этот раз «Серебряные стрелы» вновь являются фаворитами на итоговый успех. Стоит отметить, что трасса была немного изменена в угоду большей зрелищности. Организаторы убрали некоторые повороты под 90 градусов, чтобы сделать трек более скоростным. Станет ли от этого гонка еще интереснее? Ответ мы узнаем лишь в воскресенье после клетчатого флага.

На прошлом этапе в Саудовской Аравии многие также отдавали преимущество команде Льюиса Хэмилтона, однако Ферстаппен дал настоящий, пусть и весьма противоречивый, бой «Серебряным стрелам». Голландец резал повороты и жестко защищался против британца, что вызывало вопросы у руководителя «Мерседес» Тото Вольфа. Точкой кипения стало небольшое столкновение между пилотами, вызванное недопониманием со стороны двух команд. В итоге Макс отступил и проиграл гонку в Джидде, получив в придачу за свой агрессивный стиль вождения несколько штрафов от судей. Вмешаются ли стюарды в развязку в борьбе за титул в Абу-Даби? Это зависит только от самих гонщиков. Неуступчивая манера обороны Ферстаппена и в правду может вызывать вопросы, но и Льюис Хэмилтон не является самым корректным гонщиком пелотона. Авария на «Сильверстоуне» до сих пор в памяти у многих фанатов «Ред Булл». Ставки в финале слишком высоки, а поэтому скандала на «Яс-Марине» будет трудно избежать.

Читайте также
Mundo Deportivo: российского гонщика «Формулы-1» выгнали из клуба в Мексике

Последняя гонка Мазепина в роли аутсайдера?

В финале сезона ожидаемо внимание будет приковано к битве за титул, однако есть и другие истории, на которые стоит обратить внимание. За пятую строчку в зачете пилотов поборются гонщики «Феррари» Шарль Леклер, Карлос Сайнс и представитель «Макларен» Ландо Норрис. Британец отлично начал сезон, а на «Гран-при России» до последнего претендовал на победу, но позже гонщики Скудерии перехватили инициативу. «Феррари» по итогу займет третье место в Кубке конструкторов, но в личном зачете сражение за пятую строчку до сих пор остается открытым.

«Гран-при Абу-Даби» станет последним этапом для гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Финн завершит свою славную историю в чемпионате, в которой были поулы, подиумы, победы и титул чемпиона мира «Формулы-1». Кими является одним из сильнейших гонщиков своего поколения, а также яркой личностью с неповторимой харизмой. Мир «Ф-1» будет скучать по невозмутимому финскому пилоту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гонкой на «Яс-Марине» завершится ожидаемо разочаровывающий сезон для команды россиянина Никиты Мазепина и его напарника Мика Шумахера Haas. Коллективу хочется завершить тяжелый год на высокой ноте, однако и это не представляется возможным. Мазепин заявил, что будет выступать в Абу-Даби на бракованном шасси. Более того, в случае проблем с техникой на тренировках россиянин и вовсе рискует пропустить заезд на «Яс-Марине», так как запасных запчастей у команды не осталось. Еще перед нынешним сезоном руководитель коллектива Гюнтер Штайнер заверял, что 2021 год будет тренировочным для Никиты и Шумахера, а все силы будут направлены на 2022-й. Хочется верить, что в следующем сезоне Haas и Никита Мазепин не будут выглядеть столь явным аутсайдерами «Формулы-1».

Гран-при Абу-Даби
Расписание уик-энда

10 декабря, пятница
12:30 Первая тренировка
16:00 Вторая тренировка.

11 декабря, суббота
13:00 Третья тренировка
16:00 Квалификация.

12 декабря, воскресенье
16:00 Гонка.

Яс-Марина

  • Длина круга — 5,281 км
  • Количество кругов — 58
  • Дистанция гонки — 306,183 км.

 «Ак Барс» и «Магнитка» устроили драку за канадского тренера. Он уже работал в КХЛ и выигрывал кубок в качестве ассистента
«Зенит» больше не позорится в Европе. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно усиливаться
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь