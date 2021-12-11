Ферстаппен — о Хэмилтоне: если бы у меня была его машина, исход сезона был бы давно решён

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Майнц
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Боруссия М
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фиорентина
Салернитана
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Арсенал Т
20
Биатлон. Кубок мира
16:15
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (Ж)
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Венеция
Ювентус
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Леванте
43
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Эльче
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
10
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
Тампа-Бэй
Биатлон. Кубок мира
14:15
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (М)
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Рубин
20
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Трактор
24
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Севилья
Хоккей. НХЛ
12.12
Баффало
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
12.12
Питтсбург
Анахайм
Хоккей. НХЛ
12.12
Сент-Луис
Монреаль
Хоккей. НХЛ
12.12
Торонто
Чикаго
Хоккей. НХЛ
12.12
Айлендерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
12.12
Аризона
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
12.12
Калгари
Бостон
Хоккей. НХЛ
12.12
Сиэтл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
12.12
Эдмонтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Виннипег
Б
43
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Филадельфия
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Флорида
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Детройт
73
Все события
Фоторепортажи
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен — о Хэмилтоне: если бы у меня была его машина, исход сезона был бы давно решён

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в преддверии решающих гонок на Гран-при Абу-Даби поделился мнением о своём главном сопернике в этом сезоне гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Ферстаппен или Хэмилтон? Финал на века

«Я больше не произношу имя Льюиса Хэмилтона и название команды “Мерседес”? Да, всё так. Когда события развиваются таким образом, как в этом сезоне, то такое может происходить. Но для того, чтобы это произошло, случилось многое. Моё представление о некоторых людях изменилось.

Я не собираюсь его уничтожать, я просто хочу его победить. Это разные формулировки. Кто-то считает меня агрессивным гонщиком, кто-то суперагрессивным, а кто-то нормальным. Но я — это просто я. В последних гонках мне приходилось больше защищаться, потому что мы были медленнее. Я уже не мог позволить себе роскоши контролировать гонку с позиции лидера или просто отрываться от соперников.

И да, я делаю всё возможное, чтобы выиграть. Если бы я мыслил иначе, то мне следовало бы сидеть дома. Если бы у меня не было такого отношения, мы бы не были здесь с одинаковым количеством очков. Он уже был бы чемпионом. Думаю, что пилот Формулы-1 должен считать себя лучшим. Так что для себя я лучший. Мне не нужно это признание. Для меня гораздо важнее то, что думаю я сам и что думают мои близкие. Если бы у меня была его машина, исход сезона был бы давно решён», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

Читайте также
 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь