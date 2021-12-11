Ферстаппен — о Хэмилтоне: если бы у меня была его машина, исход сезона был бы давно решён

«Я больше не произношу имя Льюиса Хэмилтона и название команды “Мерседес”? Да, всё так. Когда события развиваются таким образом, как в этом сезоне, то такое может происходить. Но для того, чтобы это произошло, случилось многое. Моё представление о некоторых людях изменилось.



Я не собираюсь его уничтожать, я просто хочу его победить. Это разные формулировки. Кто-то считает меня агрессивным гонщиком, кто-то суперагрессивным, а кто-то нормальным. Но я — это просто я. В последних гонках мне приходилось больше защищаться, потому что мы были медленнее. Я уже не мог позволить себе роскоши контролировать гонку с позиции лидера или просто отрываться от соперников.



И да, я делаю всё возможное, чтобы выиграть. Если бы я мыслил иначе, то мне следовало бы сидеть дома. Если бы у меня не было такого отношения, мы бы не были здесь с одинаковым количеством очков. Он уже был бы чемпионом. Думаю, что пилот Формулы-1 должен считать себя лучшим. Так что для себя я лучший. Мне не нужно это признание. Для меня гораздо важнее то, что думаю я сам и что думают мои близкие. Если бы у меня была его машина, исход сезона был бы давно решён», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.