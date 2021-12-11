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17:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби», Мазепин — 20-й

Победителем квалификации «Гран-при Абу-Даби» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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Источник: AFP 2021
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Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларена». Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин выбыл в первом сегменте и занял последнее, 20-е место.

Гонка состоится завтра, 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.

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