Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби», Мазепин — 20-й
Победителем квалификации «Гран-при Абу-Даби» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Победителем квалификации «Гран-при Абу-Даби» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларена». Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин выбыл в первом сегменте и занял последнее, 20-е место.
Гонка состоится завтра, 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.