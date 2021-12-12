Чего ждать от самой интригующей гонки «Формулы-1» почти за четверть века

Гран-при Абу-Даби стал одним из самых ожидаемых в истории «Формулы-1». Второй раз в истории проведения серии претенденты в борьбе за чемпионство подошли к финальной гонке сезона с одинаковым количеством очков. Британец Льюис Хэмилтон (Mersedes) и голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) набрали по 369,5 очка.
Случалось ли такое в прошлом
В 1974 году сложилась аналогичная ситуация. Бразилец Эмерсон Фиттипальди и швейцарец Клэй Регаццони подошли к решающей гонке в США с одинаковым количеством очков. Однако из-за проблем с болидом Регаццони не смог составить конкуренцию Фиттипальди. Бразилец после схода ряда пилотов финишировал четвертым и обошел швейцарца на три очка в чемпионате.
Похожие ситуации возникали в 1994 и 1997 годах. Сезон 1994 года является самым драматичным в истории. В ходе Гран-при Сан-Марино погибли австриец Роланд Ратценбергер и бразилец Айртон Сенна. А начался этап с аварии в практике с участием Рубенса Баррикелло, чей подскочивший на бордюре болид на полной скорости влетел в стену. Оперативные действия медперсонала спасли жизнь бразильца, который проглотил язык после потери сознания.
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Финальный этап, прошедший в Австралии, выдался под стать сезону. Молодой Михаэль Шумахер, которого обвиняли в смерти Сенны за агрессивный стиль вождения, на одно очко опережал британца Деймона Хилла. Конкуренты в борьбе за чемпионство шли в связке по трассе: Хилл дышал в спину соперника на протяжении большей части гонки. На 36-м круге Шумахер в результате ошибки съехал на газон и ударился об ограждение. Хилл попытался воспользоваться этим, в ответ вернувшийся на трассу Шумахер перекрыл траекторию. В результате Хилл врезался в немца, чей болид взлетел в воздух и при приземлении получил серьезные повреждения.
Британец в отличие от соперника продолжил гонку, но вскоре ему пришлось сойти из-за сломанного переднего левого рычага подвески. Часть экспертов считают, что Шумахер намеренно пошел на столкновение, поскольку знал, что его болид получил повреждение в результате вылета с трассы. Однако в Международной автомобильной федерации (FIA) не стали рассматривать этот эпизод. В итоге Шумахер впервые стал чемпионом, опередив преследователя на одно очко.
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В 1997 году в последней гонке сезона сложилась схожая ситуация. Шумахер вновь опережал конкурента на очко — на этот раз француза Жака Вильнева. Соперник вновь на протяжении большой части гонки преследовал немца. На 48-м круге Вильнев вышел вперед в результате обгона по внутреннему радиусу поворота, в ответ Шумахер пошел на столкновение и выбыл. Вильнев занял третье место и заработал четыре очка, завоевав титул чемпиона. FIA не оставила этот эпизод без внимания и дисквалифицировала немца, лишив его всех очков в чемпионате и второгй строчки в общей классификации.
Чего ждать от предстоящей гонки
Велика вероятность, что гонка в Абу-Даби пройдет по сценарию 1994 и 1997 годов. Хэмилтон и Ферстаппен отличаются своей бескомпромиссностью и уже не раз в нынешнем сезоне попадали в подобные истории.
На первом круге гонки Гран-при Великобритании Хэмилтон в повороте выбил с трассы лидировавшего Ферстаппена, который на скорости 300 км/ч влетел в шинное ограждение. В результате голландец был госпитализирован во время гонки. В то же время Хэмилтон выиграл гонку и избежал санкций.
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На Гран-при Италии после столкновения сошли оба гонщика. Инцидент произошел на 26-м круге гонки. Хэмилтон выезжал с пит-стопа и боролся с Ферстаппеном за позицию, на повороте голландец наехал на бордюр, и его болид подбросило прямо на машину британца. В итоге оба пилота выехали за пределы трассы и застряли в гравии. Никто из гонщиков не пострадал. Победу в гонке одержал австралиец Даниэль Риккардо на McLaren. После гонки пилоты обвиняли друг друга в этом столкновении, но именно Ферстаппен бы оштрафован потерей трех мест на старте следующего этапа чемпионата — Гран-при России.
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В предпоследней гонке сезона, прошедшей в Саудовской Аравии, вновь был наказан Ферстаппен — на этот раз штрафными секундами. Британец врезался в конкурента из-за резкого снижения скорости соперником. Это произошло после неудачной попытки Ферстаппена отбиться от атаки Хэмилтона. В ходе маневра голландец срезал круг, что запрещено правилами. В Red Bull приказали своему гонщику пропустить соперника вперед. Этим и было вызвано резкое снижение скорости, но Хэмилтон не ожидал такого решения и не смог избежать аварии. В результате британец финишировал первым, голландец — вторым.
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Несмотря на равное количество очков, Ферстаппен имеет преимущество за счет большего числа побед в сезоне. И если оба гонщика не смогут набрать очки, то голландец станет чемпионом.
Перед стартом Гран-при гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси предупредил, что трюк Шумахера 1994 года будет караться снятием очков, выразив надежду, что Ферстаппен не пойдет на таран соперника, а обладатель чемпионского титула определится не в кабинете стюардов.
С первого места будет стартовать Ферстаппен, со второй позиции Хэмилтон. 36-летний британец близок к завоеванию восьмого титула. В случае очередного чемпионства он побьет рекордное достижение Михаэля Шумахера по числу титулов (7), которое удерживается с 2004 года. Тогда как 24-летний Ферстаппен близок к своей первой победе в чемпионате.