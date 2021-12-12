Пилот «Формулы-1» Мазепин заразился коронавирусом
Российский гонщик не сможет стартовать на Гран-при Абу-Даби — последней гонке сезона.
Российский гонщик не сможет стартовать на Гран-при Абу-Даби — последней гонке сезона.
Результат теста на коронавирус у российского пилота команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин оказался положительным, он чувствует себя хорошо, симптомов заболевания нет. Об этом сообщается на сайте команды.
«Никита физически чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов, но теперь он будет самоизолироваться и придерживаться рекомендаций соответствующих органов здравоохранения, потому что безопасность является высшим приоритетом для всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.
Гонка Гран-при Абу-Даби стартует в воскресенье в 16:00 мск. В соответствии с регламентом, Haas не может заменить Мазепина в этой гонке, потому что стартовать могут только пилоты, которые приняли участие хотя бы в одной практике на Гран-при.
Мазепин занял в квалификации последнее, 20-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.