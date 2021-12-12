Как Хэмилтон и Ферстаппен могут стать чемпионами? Все расклады на финал сезона

Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Куньлунь
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Зенит
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
15:00
Лилль
Лион
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Авангард
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Райо Вальекано
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Химки
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Аталанта
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Йокерит
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Амур
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Гройтер Фюрт
Унион Б
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Торпедо
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Барселона
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
19:30
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Миннесота
21
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Даллас
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Бостон
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Коламбус
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Каролина
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Филадельфия
35
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Монако
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетико
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Нью-Джерси
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Вашингтон
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Анахайм
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Монреаль
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Чикаго
54
Все события
Фоторепортажи
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Как Хэмилтон и Ферстаппен могут стать чемпионами? Все расклады на финал сезона

Держите перед глазами во время гонки: без нюансов не обошлось.

Наверх
Источник: AFP 2021

Перед финальной гонкой сезона Формулы-1 Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен имеют равное число очков в общем зачёте. Однако это не означает, что с раскладами в борьбе за титул всё просто. Начать можно хотя бы с того, что по дополнительным показателям в чемпионате лидирует Ферстаппен, одержавший девять побед против семи у Хэмилтона. Это и позволяет Максу оставаться впереди и стать чемпионом, если никто не наберёт очков. Но теперь рассмотрим все возможные варианты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что нужно Хэмилтону для титула

1. Финишировать впереди Ферстаппена на любой позиции не ниже восьмой

Льюису просто нужно набрать больше очков, чем Максу. При этом любая позиция выше девятой обеспечивает разницу минимум в два очка, если оппонент финиширует на строчку ниже. То есть при таком исходе Хэмилтону не будет страшно, если голландец запишет на свой счёт быстрейший круг.

2. Финишировать впереди Ферстаппена девятым, но с одним дополнительным условием

Если Хэмилтон набирает два очка, то для него важно, чтобы Макс не собрал комбинацию «10-е место плюс быстрейший круг». В таком случае пилоты наберут равное число очков и титул останется за пилотом «Ред Булл».

3. Финишировать 10-м при Максе не в топ-10

Хэмилтона может устроить и последнее место в очковой зоне, если его оппонент останется без очков. И в такой ситуации быстрейший круг Ферстаппена уже не спасёт: его присуждают лишь тем пилотам, которые финишируют в десятке лучших.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что нужно Ферстаппену для титула

1. Финишировать впереди Хэмилтона

Всё просто: если Макс опережает Льюиса в итоговом протоколе (и не получает никаких жесточайших штрафов за умышленную аварию или что-то ещё), то Ферстаппен впервые в карьере станет чемпионом мира.

2. Набрать равное с Хэмилтоном число очков

Единственный возможный сценарий мы уже разобрали выше: при девятой позиции Хэмилтона Ферстаппен должен ответить 10-м местом и быстрейшим кругом.

3. Вместе с Хэмилтоном остаться без очков

Про этот сценарий все не переставая говорят с момента Гран-при Саудовской Аравии. Двойной сход фаворитов или их финиш за пределами очковой зоны сохранят статус-кво и принесут чемпионство Ферстаппену. Будем надеяться, финал сезона обойдётся без грязи.

Евгений Кустов

Читайте также
 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь