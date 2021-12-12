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17:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен на последнем круге обошел Хэмилтона на «Гран-при Адбу-Даби» и стал чемпионом мира

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем финального этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Абу Даби». Эта победа позволила голландцу выиграть общий зачет.

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На старте гонки Хэмилтон обошел своего конкурента Макса Ферстаппена, который стартовал на «Ред Булл» с поул-позишн. Ожесточенная борьба даже закончилась небольшим столкновением, но гонщик «Мерседеса» чуть срезал трассу и вышел на первое место. Судьи не увидели в его действиях никакого нарушения.

Но Ферстаппен смог обойти Хэмилтона на последнем круге. Пилот «Уильямса» Николас Латифи попал в аварию за несколько кругов до финиша и на трассу был выпущена машина безопасности. Ферстаппен успел заехать в боксы и поменять резину, что позволило ему обойти британца на последнем круге.

Российский гонщик Никита Мазепин пропустил финальный «Гран-при», так как перед стартом гонки сдал положительный тест на коронавирус.

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