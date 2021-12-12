ФИА отклонила протест «Мерседеса», Ферстаппен сохранил титул чемпиона мира

Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.