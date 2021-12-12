ФИА отклонила протест «Мерседеса», Ферстаппен сохранил титул чемпиона мира
Стюарды отклонили протест команды «Мерседес» на результаты Гран-при Абу-Даби. Таким образом, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил завоёванное звание чемпиона мира.
Стюарды отклонили протест команды «Мерседес» на результаты Гран-при Абу-Даби. Таким образом, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил завоёванное звание чемпиона мира.
Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 Спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.