ФИА отклонила протест «Мерседеса», Ферстаппен сохранил титул чемпиона мира

Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Анахайм
Футбол. Зарубежный
12.12
Реал
Атлетико
20
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Флорида
Футбол. Зарубежный
12.12
ПСЖ
Монако
20
Футбол. Зарубежный
12.12
Интер
Кальяри
40
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Миннесота
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Каролина
Футбол. Зарубежный
12.12
Бетис
Реал Сосьедад
40
Футбол. Зарубежный
12.12
Наполи
Эмполи
01
Футбол. Зарубежный
12.12
Сассуоло
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
12.12
Айнтрахт Ф
Байер
52
Футбол. Зарубежный
12.12
Кристал Пэлас
Эвертон
31
Футбол. Премьер-лига
12.12
Краснодар
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига
12.12
Локомотив
Уфа
20
Футбол. Зарубежный
12.12
Страсбур
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
12.12
Осасуна
Барселона
22
Хоккей. КХЛ
12.12
Динамо Р
Торпедо
13
Футбол. Зарубежный
12.12
Гройтер Фюрт
Унион Б
10
Хоккей. КХЛ
12.12
Динамо Мн
Йокерит
53
Футбол. Зарубежный
12.12
Анже
Клермон Фут
01
Футбол. Зарубежный
12.12
Метц
Лорьян
41
Футбол. Зарубежный
12.12
Ренн
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
12.12
Труа
Бордо
12
Футбол. Зарубежный
12.12
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
12.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
12.12
Верона
Аталанта
12
Хоккей. КХЛ
12.12
Ак Барс
Салават Юлаев
24
Хоккей. КХЛ
12.12
Локомотив
ЦСКА
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
12.12
СКА
Динамо М
Б
12
Хоккей. КХЛ
12.12
Сочи
Северсталь
54
Хоккей. КХЛ
12.12
Спартак
Автомобилист
52
Футбол. Премьер-лига
12.12
Ахмат
Химки
41
Биатлон. Кубок мира
12.12
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования (Ж)
Футбол. Зарубежный
12.12
Вильярреал
Райо Вальекано
20
Футбол. Зарубежный
12.12
Лилль
Лион
00
Хоккей. КХЛ
12.12
Металлург
Авангард
32
Футбол. Зарубежный
12.12
Торино
Болонья
21
Футбол. Премьер-лига
12.12
Динамо
Зенит
11
Хоккей. КХЛ
12.12
Барыс
Нефтехимик
13
Биатлон. Кубок мира
12.12
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (М)
Хоккей. КХЛ
12.12
Сибирь
Куньлунь
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
12 декабря, источник: Чемпионат.com

ФИА отклонила протест «Мерседеса», Ферстаппен сохранил титул чемпиона мира

Стюарды отклонили протест команды «Мерседес» на результаты Гран-при Абу-Даби. Таким образом, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил завоёванное звание чемпиона мира.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 Спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.

Читайте также
 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь