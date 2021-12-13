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11:31 (мск), источник: Sports.Ru

Келли Пике — бразильская модель и возлюбленная чемпиона Ф-1 Макса Ферстаппена

Возлюбленная чемпиона Ф-1.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира Формулы-1 в первый раз в карьере. Ферстаппен одержал победу в последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, опередив на последнем круге пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Поддерживала голландца прекрасная возлюбленная.

Знакомьтесь, Келли Пике! Девушка родилась 7 декабря 1988 года в семье трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике. В 2016 году начала встречаться с российским автогонщиком Даниилом Квятом.

О романе Даниила и Келли стало известно в 2017 году. Это был очень сложный период в гоночной карьере россиянина, когда он на фоне спортивных неудач рассорился с руководством «Ред Булла» и был уволен даже из дочерней команды, «Торо Россо». Келли поддерживала Даниила на протяжении двух лет, а в 2019 году родила ему дочь — Пенелопу (эта новость совпала с долгожданным подиумом Квята на «Гран-при Германии»). Но почти сразу после появления ребенка отношения пары полетели под откос и вскоре они расстались. С октября 2020 года состоит в отношениях с Максом Ферстаппеном. Вашему вниманию самые горячие фотокарточки Келли!

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