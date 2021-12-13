Келли Пике — бразильская модель и возлюбленная чемпиона Ф-1 Макса Ферстаппена

О романе Даниила и Келли стало известно в 2017 году. Это был очень сложный период в гоночной карьере россиянина, когда он на фоне спортивных неудач рассорился с руководством «Ред Булла» и был уволен даже из дочерней команды, «Торо Россо». Келли поддерживала Даниила на протяжении двух лет, а в 2019 году родила ему дочь — Пенелопу (эта новость совпала с долгожданным подиумом Квята на «Гран-при Германии»). Но почти сразу после появления ребенка отношения пары полетели под откос и вскоре они расстались. С октября 2020 года состоит в отношениях с Максом Ферстаппеном. Вашему вниманию самые горячие фотокарточки Келли!