Хэмилтон против Шумахера. Кто установил больше рекордов

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон не смог завоевать в Абу-Даби рекордное восьмое чемпионство в истории «Формулы-1» и превзойти достижение немца Михаэля Шумахера по общему числу титулов. Отчасти добиться исторического достижения британцу помешал Мик Шумахер, сын легендарного гонщика.

Хэмилтон еще за семь кругов до финиша уверенно лидировал, опережая голландца Макса Ферстаппена (Red Bull) больше чем на 10 секунд. Но канадец Николас Латифи (Williams) после небольшого контакта с Миком Шумахером (Haas) разбил свою машину. На трассе появилась машина безопасности, из-за которой все преимущество Хэмилтона сошло на нет.

Ферстаппен успел заехать на пит-стоп. В итоге рестарт гонки случился на последнем круге, на котором голландец благодаря более свежим шинам легко обогнал Хэмилтона. В результате Ферстаппен прервал четырехлетнюю гегемонию британца, завоевал свой первый титул и побил рекорд по числу подиумов (18), который принадлежал Айртону Сенне, Шумахеру и Хэмилтону.

В то же время британец в нынешнем сезоне побил множество достижений легендарного немца. РБК сравнил все рекорды Хэмилтона и Шумахера.

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Остальные рекорды Хэмилтона

Общее количество очков.

1. Хэмилтон — 4147.

2. Фернандо Алонсо — 3061.

Среднее число очков за гонку.

1. Хэмилтон — 14,45.

2. Феттель — 11,01.

Серия очков.

1. Хэмилтон — 998 (2018−2020).

2. Хэмилтон — 623 (2016−2018).

Наибольшее количество очков за сезон.

1. Хэмилтон — 413 (2019).

2. Хэмилтон — 408 (2018).

Серия подиумов.

1. Хэмилтон — 48 (2018−2020).

2. Хэмилтон — 33 (2016−2018).

Доля подиумов от общего числа гонок.

1. Хэмилтон — 86,41%

2. Хуан Мануэль Фанхио — 81,13%

Серия финишей.

1. Хэмилтон — 48 (2018−2020).

2. Даниэль Риккьярдо — 34 (2020−2021).

Количество гонок с лидерством на всех кругах.

1. Хэмилтон — 23.

2. Сенна — 19.

Количество гонок на болиде с одним производителем моторов.

1. Хэмилтон — 287 (Mercedes, 2007−2021).

2. Кими Райкконен — 208 (Ferrari, 2007−2009, 2014−2021).

Наибольшее число дней между первым и последним чемпионством — 4396 дней (в случае победы 4,788).

Самый молодой лидер чемпионата — 22 года и 126 дней (Гран-при Испании, 2007).

Самое высокая позиция в итоговом зачете среди новичков.

Жак Вильнев (1996) — 2.

Хэмилтон (2007) — 2.

Побед на разных Гран-при — 31.

Побед на разных трассах — 31.

Наибольшее количество побед в нечемпионский сезон — 10 (2016).

Победы на домашнем Гран-при — 8.

Подиумы в составе одной команды — 132 (Mercedes).

Серия подиумов в первых гонках дебютного сезона — 9.

Победы в квалификации в дебютном сезоне — 6.

Победы в квалификациях на разных Гран-при — 30.

Победы в квалификациях на разных трассах — 32.

Наибольшее количество вторых мест — 48.

Серия сезонов с минимум одной победой в квалификации — 15 (2007−2021).

Серия гонок хотя бы с одним кругом в качестве лидера — 18 (2014−2015).

Серия финишей — 48 (2018−2020).