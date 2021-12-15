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15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Принц Чарльз посвятил Хэмилтона в рыцари

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Принц Уэльский Чарльз посвятил семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона в рыцари, соответствующее фото опубликовал в своем Twitter королевский фотограф Доминик Липински.

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Источник: Твиттер Доминика Липински

Церемония посвящения прошла в среду в Виндзорском замке. О присвоении Хэмилтону рыцарского звания стало известно 31 декабря 2020 года, когда был обнародован королевский новогодний список награжденных за особые заслуги.

Хэмилтон присоединился к Джеки Стюарту, Стирлингу Моссу и Джеку Брэбэму, став четвертым в истории пилотом «Формулы-1», получившим рыцарское звание.

Источник: Reuters

В воскресенье Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», в гонке Гран-при Абу-Даби уступил голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл» в борьбе за чемпионский титул.

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