Принц Чарльз посвятил Хэмилтона в рыцари

Церемония посвящения прошла в среду в Виндзорском замке. О присвоении Хэмилтону рыцарского звания стало известно 31 декабря 2020 года, когда был обнародован королевский новогодний список награжденных за особые заслуги.

Хэмилтон присоединился к Джеки Стюарту, Стирлингу Моссу и Джеку Брэбэму, став четвертым в истории пилотом «Формулы-1», получившим рыцарское звание.