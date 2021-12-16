«Мерседес» отказался от апелляции и не будет оспаривать чемпионство Ферстаппена

«Мы уехали из Абу-Даби в недоумении по поводу произошедшего. Разумеется, поражения — часть игры, однако, когда теряешь веру в гонки — это что-то другое. Вместе с Льюисом мы тщательно обдумали, как отреагировать на события. Мы подали протесты, потому что правила, касающиеся машины безопасности, были применены новым способом, который повлиял на исход гонки и, естественно, чемпионата. Затем была подана апелляция в интересах честного спорта.



Мы приветствуем решение ФИА организовать комиссию, которая тщательно проанализирует произошедшее в Абу-Даби ради того, чтобы улучшить ситуацию с регламентом и принятием решений в “Формуле-1”. Также радует, что в работе комиссии примут участие команды и пилоты.



“Мерседес” будет активно сотрудничать с этой комиссией, чтобы создать лучшую “Формулу-1” — для каждой команды и каждого болельщика, который любит наш спорт так же, как и мы. За этот процесс будет отвечать ФИА, и поэтому мы отказываемся от апелляции. Максу Ферстаппену и “Ред Булл”: мы хотели бы выразить свое искреннее уважение вашим достижениям в этом сезоне. Вы сделали битву за титул поистине эпичной. Макс, мы поздравляем тебя и всю твою команду. С нетерпением ждем сражений на трассе в следующем сезоне», — говорится в заявлении.