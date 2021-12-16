Хэмилтон и Вольфф пропустят церемонию вручения трофеев ФИА
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и исполнительный директор команды Тото Вольфф не будут присутствовать на церемонии вручения призов ФИА, которая состоится сегодня 16 декабря в Париже.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и исполнительный директор команды Тото Вольфф не будут присутствовать на церемонии вручения призов ФИА, которая состоится сегодня 16 декабря в Париже.
Спортивный регламент «Формулы-1» обязывает гонщиков, занявших первые три места в чемпионате, посетить церемонию.
Хэмилтон расположился на второй строчке по итогам сезона, его команда выиграла Кубок конструкторов. Трофей от имени «Мерседеса» получит Джеймс Эллисон, отвечающий за подготовку к сезону-2022.