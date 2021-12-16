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15:48 (мск), источник: Sports.Ru

Хэмилтон и Вольфф пропустят церемонию вручения трофеев ФИА

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и исполнительный директор команды Тото Вольфф не будут присутствовать на церемонии вручения призов ФИА, которая состоится сегодня 16 декабря в Париже.

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Источник: AP 2021
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Спортивный регламент «Формулы-1» обязывает гонщиков, занявших первые три места в чемпионате, посетить церемонию.

Хэмилтон расположился на второй строчке по итогам сезона, его команда выиграла Кубок конструкторов. Трофей от имени «Мерседеса» получит Джеймс Эллисон, отвечающий за подготовку к сезону-2022.

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