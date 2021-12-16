Руководитель «Мерседеса»: У Хэмилтона украли титул чемпиона «Формулы-1»

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В четверг стало известно, что «Мерседес» отозвал апелляцию на результаты заключительного в сезоне Гран-при Абу-Даби, победителем которого, как и всего сезона, стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Хэмилтон стал вторым, уступив Ферстаппену лидерство на последнем круге. После заезда «Мерседес» подал протест на исход гонки из-за действий Ферстаппена в режиме машины безопасности.

«Для нас было очень трудным решением отозвать апелляцию. “Формула-1” — один из крупнейших видов спорта в мире. На первом месте должен быть спорт, а затем развлечение. И не наоборот. С юридической точки зрения я убежден, что у нас есть очень веские доводы, а в глубине души плачу. Но есть разница между тем, чтобы быть правым и оказаться правым. С другой стороны, никто из нас не хочет выигрывать этот чемпионат в суде», — цитирует Вольфа Telegraaf.

«Я доверяю комиссии и ожидаю, что они будут доказывать свои действия не только на словах, но и на деле. Мы несем ответственность за Международную автомобильную федерацию (FIA). Несогласованность нормативных требований ведет к поляризации. Это более широкая проблема. Четырнадцать месяцев назад на Нюрбургринге объяснение действия машины безопасности было противоположно нынешним. Меня не интересует разговор с директором гонки Майклом Маси. Решения, которые он принял на заключительном этапе гонки, лишили Льюиса заслуженного титула. Его ограбили. Это недопустимо», — сказал Вольф.

Руководитель «Мерседеса» выразил надежду, что Хэмилтон не станет бросать гонки после этого сезона.

Льюис Хэмилтон / Макс Ферстаппен | Источник: Спорт РИА Новости