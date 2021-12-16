Руководитель «Мерседеса»: У Хэмилтона украли титул чемпиона «Формулы-1»
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что у британского пилота команды Льюиса Хэмилтона украли титул чемпиона «Формулы-1» сезона-2021.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что у британского пилота команды Льюиса Хэмилтона украли титул чемпиона «Формулы-1» сезона-2021.
В четверг стало известно, что «Мерседес» отозвал апелляцию на результаты заключительного в сезоне Гран-при Абу-Даби, победителем которого, как и всего сезона, стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Хэмилтон стал вторым, уступив Ферстаппену лидерство на последнем круге. После заезда «Мерседес» подал протест на исход гонки из-за действий Ферстаппена в режиме машины безопасности.
«Для нас было очень трудным решением отозвать апелляцию. “Формула-1” — один из крупнейших видов спорта в мире. На первом месте должен быть спорт, а затем развлечение. И не наоборот. С юридической точки зрения я убежден, что у нас есть очень веские доводы, а в глубине души плачу. Но есть разница между тем, чтобы быть правым и оказаться правым. С другой стороны, никто из нас не хочет выигрывать этот чемпионат в суде», — цитирует Вольфа Telegraaf.
«Я доверяю комиссии и ожидаю, что они будут доказывать свои действия не только на словах, но и на деле. Мы несем ответственность за Международную автомобильную федерацию (FIA). Несогласованность нормативных требований ведет к поляризации. Это более широкая проблема. Четырнадцать месяцев назад на Нюрбургринге объяснение действия машины безопасности было противоположно нынешним. Меня не интересует разговор с директором гонки Майклом Маси. Решения, которые он принял на заключительном этапе гонки, лишили Льюиса заслуженного титула. Его ограбили. Это недопустимо», — сказал Вольф.
Руководитель «Мерседеса» выразил надежду, что Хэмилтон не станет бросать гонки после этого сезона.
«Я искренне надеюсь, что Льюис продолжит карьеру, потому что он величайший гонщик всех времен. От всего сердца скажу, что он должен продолжать, потому что он на вершине. Но ему также придется преодолеть боль, причиненную ему в воскресенье. Он человек с четкими ценностями», — добавил Вольф.