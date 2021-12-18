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16:37 (мск), источник: Sports.Ru

«Победа Ферстаппена в одном ряду с “рукой бога” Марадоны». Тото Вольфф о титуле пилота «Ред Булл»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сравнил скандальную концовку Гран-при Абу-Даби, подарившую титул пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, с историческими событиями в футболе.

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Вольфф привел в пример гол Диего Марадоны в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против сборной Англии, а также победный мяч англичан в ворота сборной Германии в финале чемпионата мира 1966 года.

«Это несправедливость, которая, безусловно, стоит в одном ряду с “рукой бога” Марадоны или голом на “Уэмбли” в 1966-м. Непоследовательность гоночного директора лишила нас титула. Мы могли подать апелляцию, однако не хотели выигрывать чемпионство в суде», — заявил Вольфф.

Босс команды подтвердил, что поздравил Ферстаппена с победой.

«Да, это так. Он ответил: “Спасибо большое, битва была напряженной, с нетерпением жду следующего сезона”. Мы пообщались и с [руководителем “Ред Булл”] Кристианом Хорнером. Он написал, что борьба получилась классной, и в “Мерседесе” не должны забывать, что стали восьмикратными обладателями Кубка конструкторов».

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