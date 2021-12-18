«Победа Ферстаппена в одном ряду с “рукой бога” Марадоны». Тото Вольфф о титуле пилота «Ред Булл»

Вольфф привел в пример гол Диего Марадоны в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против сборной Англии, а также победный мяч англичан в ворота сборной Германии в финале чемпионата мира 1966 года.
«Это несправедливость, которая, безусловно, стоит в одном ряду с “рукой бога” Марадоны или голом на “Уэмбли” в 1966-м. Непоследовательность гоночного директора лишила нас титула. Мы могли подать апелляцию, однако не хотели выигрывать чемпионство в суде», — заявил Вольфф.
Босс команды подтвердил, что поздравил Ферстаппена с победой.
«Да, это так. Он ответил: “Спасибо большое, битва была напряженной, с нетерпением жду следующего сезона”. Мы пообщались и с [руководителем “Ред Булл”] Кристианом Хорнером. Он написал, что борьба получилась классной, и в “Мерседесе” не должны забывать, что стали восьмикратными обладателями Кубка конструкторов».