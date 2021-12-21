«Феррари» пообещала скоро объявить планы Шварцмана на 2022 год

Напомним, Шварцман по итогам сезона-2021 стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1.

Позже россиянин принял участие в тестах Формулы-1 в Абу-Даби, причём гонщик выступал сразу за две команды — «Хаас» и «Феррари». Он показал лучшее время во второй день тестов.