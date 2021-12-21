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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Феррари» пообещала скоро объявить планы Шварцмана на 2022 год

Команда «Феррари» на своём официальном сайте пообещала в скором времени рассказать о планах российского гонщика Роберта Шварцмана на ближайший сезон.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, Шварцман по итогам сезона-2021 стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1.

Позже россиянин принял участие в тестах Формулы-1 в Абу-Даби, причём гонщик выступал сразу за две команды — «Хаас» и «Феррари». Он показал лучшее время во второй день тестов.

Формула-1. Абу-Даби. Второй день тестов

  1. Роберт Шварцман («Хаас») — 1:25.348 (130 кругов)
  2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:25.809 (103)
  3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:26.379 (134)
  4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:26.404 (82)
  5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:26.451 (149)
  6. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:26.706 (151)
  7. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:26.940 (148)
  8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:27.850 (150)
  9. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.991 (118)
  10. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1:28.622 (123).

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