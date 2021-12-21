Экс-пилот «Формулы-1» Алези предстанет перед судом по делу о взрыве

В воскресенье экс-гонщик «Феррари» и его сын с другом устроили взрыв в архитектурном бюро в городе Вильнёв-лез-Авиньон, где работает муж сестры Алези (пара находится в процессе развода). Бывший спортсмен приехал к зданию бюро на машине брата, в результате чего полиция сначала задержала Жозе Алези. В понедельник Жан сам явился в отделение, где его заключили под стражу. Экс-пилот утверждает, что хотел только пошутить над зятем. По словам Алези, он вставил большой фейерверк, купленный в Италии, в раму окна кабинета зятя, однако бывший гонщик не ожидал, что от запуска пиротехники будут повреждены ставни и стекло. Зять экс-гонщика подал на него жалобу в прокуратуру.