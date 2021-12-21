Экс-пилот «Формулы-1» Алези предстанет перед судом по делу о взрыве

В воскресенье экс-гонщик «Феррари» и его сын с другом устроили взрыв в архитектурном бюро в городе Вильнёв-лез-Авиньон, где работает муж сестры Алези (пара находится в процессе развода). Бывший спортсмен приехал к зданию бюро на машине брата, в результате чего полиция сначала задержала Жозе Алези. В понедельник Жан сам явился в отделение, где его заключили под стражу. Экс-пилот утверждает, что хотел только пошутить над зятем. По словам Алези, он вставил большой фейерверк, купленный в Италии, в раму окна кабинета зятя, однако бывший гонщик не ожидал, что от запуска пиротехники будут повреждены ставни и стекло. Зять экс-гонщика подал на него жалобу в прокуратуру.
Заместитель прокурора Нима Антуан Вольф заявил, что скептически отнесся к показаниям Алези.
«Я довольно скептически отношусь к понятию “шутки”, совершенной в 22:00, при условии, что человек, над которым хотели пошутить, не понял, что произошло», — сказал Вольф.
Во вторник Алези и его сын покинули полицейский участок.
Француз выступал в «Формуле-1» с 1989 по 2001 год за команды «Бенеттон», «Феррари», «Тиррелл», «Прост», «Джордан» и «Заубер».