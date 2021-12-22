Гонщик «Формулы-1» заявил, что ему угрожали убийством
Гонщик «Формулы-1» Николас Латифи на своем официальном сайте выступил с заявлением о том, что он подвергся многочисленным угрозам после эпизода в последней гонке сезона.
Гонщик «Формулы-1» Николас Латифи на своем официальном сайте выступил с заявлением о том, что он подвергся многочисленным угрозам после эпизода в последней гонке сезона.
Гонщик «Формулы-1» Николас Латифи на своем официальном сайте выступил с заявлением о том, что он подвергся многочисленным угрозам после эпизода в последней гонке сезона.
«Возвращаясь к гоночному уик-энду: сразу после взмаха клетчатым флагом я понял, как все будет развиваться в социальных сетях. Чувствовал, что было бы лучше, если бы я удалил Instagram и Twitter на своем телефоне на несколько дней — это говорит обо всем, что нам нужно знать о том, насколько жестоким может быть онлайн-мир. Что меня шокировало, так это чрезмерная ненависть, оскорбления и даже угрозы смерти, которые я получал», — написал пилот.
Напомним, что после того, как болид Латифи был разбит, на трассу выпустили сейфти-кар, давший Максу Ферстаппену шанс оказаться рядом с Льюисом Хэмилтоном. Позже голландец произвел атаку на британского гонщика и впервые стал чемпионом «Формулы-1». Активные фанаты семикратного чемпиона атаковали социальные сети Латифи и выражали в его адрес свою ненависть.
До этого на протяжении четырех сезонов подряд Хэмилтон праздновал чемпионство.