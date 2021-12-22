Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Нефтехимик
01
Футбол. Зарубежный
18:30
Венеция
Лацио
Футбол. Зарубежный
18:30
Сассуоло
Болонья
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Тампа-Бэй
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Аризона
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Сампдория
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Анахайм
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Атлетико
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Флорида
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Виннипег
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Специя
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Милан
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Вашингтон
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Брест
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
21.12
Севилья
Барселона
11
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
10:49 (мск), источник: Газета.Ру

Гонщик «Формулы-1» заявил, что ему угрожали убийством

Гонщик «Формулы-1» Николас Латифи на своем официальном сайте выступил с заявлением о том, что он подвергся многочисленным угрозам после эпизода в последней гонке сезона.

Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
Ферстаппен на последнем круге обошел Хэмилтона на «Гран-при Абу-Даби» и стал чемпионом мира

Гонщик «Формулы-1» Николас Латифи на своем официальном сайте выступил с заявлением о том, что он подвергся многочисленным угрозам после эпизода в последней гонке сезона.

«Возвращаясь к гоночному уик-энду: сразу после взмаха клетчатым флагом я понял, как все будет развиваться в социальных сетях. Чувствовал, что было бы лучше, если бы я удалил Instagram и Twitter на своем телефоне на несколько дней — это говорит обо всем, что нам нужно знать о том, насколько жестоким может быть онлайн-мир. Что меня шокировало, так это чрезмерная ненависть, оскорбления и даже угрозы смерти, которые я получал», — написал пилот.

Напомним, что после того, как болид Латифи был разбит, на трассу выпустили сейфти-кар, давший Максу Ферстаппену шанс оказаться рядом с Льюисом Хэмилтоном. Позже голландец произвел атаку на британского гонщика и впервые стал чемпионом «Формулы-1». Активные фанаты семикратного чемпиона атаковали социальные сети Латифи и выражали в его адрес свою ненависть.

До этого на протяжении четырех сезонов подряд Хэмилтон праздновал чемпионство.

Читайте также
 Проект отмены техосмотра дополнили неприятной для водителей поправкой
Лепс заявил, что был «свободен» в браке
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь