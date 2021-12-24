Обгон Ландо Норриса признан лучшим в сезоне-2021 «Формулы-1»
Болельщики «Формулы-1» выбрали лучший обгон в сезоне-2021. Голосование проходило в официальном Twitter-аккаунте турнира.
Болельщики «Формулы-1» выбрали лучший обгон в сезоне-2021. Голосование проходило в официальном Twitter-аккаунте турнира.
По итогу лучшим признали обгон пилота «Макларена» Ландо Норриса на «Гран-при Италии». Вторым претендентом был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его обгон пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который принес голландцу чемпионский титул.
Норрис отреагировал на эту новость, написав под постом: «Ух ты, моя первая победа в “Ф-1”.