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23:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Обгон Ландо Норриса признан лучшим в сезоне-2021 «Формулы-1»

Болельщики «Формулы-1» выбрали лучший обгон в сезоне-2021. Голосование проходило в официальном Twitter-аккаунте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

По итогу лучшим признали обгон пилота «Макларена» Ландо Норриса на «Гран-при Италии». Вторым претендентом был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его обгон пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который принес голландцу чемпионский титул.

Норрис отреагировал на эту новость, написав под постом: «Ух ты, моя первая победа в “Ф-1”.

Во время загрузки произошла ошибка.
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