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19:44 (мск), источник: ТАСС

Гоночного директора «Формулы-1» Маси сняли с должности после скандала на Гран-при Абу-Даби

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Австралиец Майкл Маси покинул должность гоночного директора чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

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Источник: AFP 2022

В декабре прошлого года Маси оказался в центре скандала, который разгорелся в финальной гонке сезона в Абу-Даби из-за его решений. Перед заключительным заездом британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») и нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») имели равное количество очков в борьбе за титул. На протяжении всей гонки британец уверенно лидировал, однако за несколько кругов до финиша на трассу была выпущена машина безопасности из-за аварии канадца Николаса Латифи («Уильямс»).

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Дирекция гонки во главе с Маси сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причем сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. На рестарте Ферстаппен обогнал Хэмилтона и финишировал первым, впервые в карьере став чемпионом мира. «Мерседес» после финиша гонки подал протесты на решения дирекции, однако они были отклонены.

После завершения сезона FIA открыла расследование данной ситуации, по итогам которого было принято решение уволить Маси с должности гоночного директора «Формулы-1». Он занимал этот пост с 2019 года, сменив на нем скончавшегося Чарли Уайтинга. Исполнять обязанности гоночного директора поочередно будут Нильс Виттих и Эдуардо Фрейташ. Маси будет предложена новая должность в FIA.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

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