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13:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хэмилтон призвал опубликовать итоги расследования по Гран-при Абу-Даби

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Семикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал международную федерацию автоспорта (FIA) обнародовать результаты расследования событий на Гран-при Абу-Даби, сообщает Racefans.

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Источник: AP 2022

Гонка Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона-2021, прошла 12 декабря. Ее победителем стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на последнем круге обогнавший Хэмилтона. Благодаря победе Ферстаппен завоевал титул чемпиона мира. «Мерседес» пытался опротестовать итоги гонки из-за возможных нарушений правил со стороны нидерландца.

«Лично я отчета не видел, но жду этого с нетерпением. Надеюсь, все смогут с ним ознакомиться, чтобы лучше понять произошедшее. Это важно, чтобы оставить всё позади и в позитивном ключе двигаться дальше», — заявил Хэмилтон.

На прошлой неделе президент FIA Мохаммед бин Сулайем по итогам расследования событий Гран-при Абу-Даби объявил о серьезных реформах в организации судейства в гонках «Формулы-1». По словам главы федерации, чтобы помочь директору гонки в процессе принятия решений, будет создана виртуальная комната управления гонкой, подобно видеоассистенту VAR в футболе.

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