Хэмилтон призвал опубликовать итоги расследования по Гран-при Абу-Даби

Гонка Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона-2021, прошла 12 декабря. Ее победителем стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на последнем круге обогнавший Хэмилтона. Благодаря победе Ферстаппен завоевал титул чемпиона мира. «Мерседес» пытался опротестовать итоги гонки из-за возможных нарушений правил со стороны нидерландца.

«Лично я отчета не видел, но жду этого с нетерпением. Надеюсь, все смогут с ним ознакомиться, чтобы лучше понять произошедшее. Это важно, чтобы оставить всё позади и в позитивном ключе двигаться дальше», — заявил Хэмилтон.