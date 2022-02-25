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15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гран-при России «Формулы-1» в Сочи отменили

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи отменен из-за событий на Украине, сообщается на сайте «королевских гонок».

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Источник: AP 2022

«Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации. В четверг вечером “Формула-1”, Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — говорится в заявлении.

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