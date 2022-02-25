Гран-при России «Формулы-1» в Сочи отменили
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи отменен из-за событий на Украине, сообщается на сайте «королевских гонок».
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи отменен из-за событий на Украине, сообщается на сайте «королевских гонок».
«Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации. В четверг вечером “Формула-1”, Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — говорится в заявлении.