Экклстоун высказался о Путине, назвав его прямым и благородным человеком

"Лично я считаю Путина очень прямым и благородным человеком. Он сделал ровно то, что обещал сделать, без споров. Говорите, он обещал не нападать на Украину? Условия изменились, не так ли?

Могла ли гонка в России состояться, несмотря на отказ Макса Ферстаппена от выступлений там? Да, конечно. он лишь один человек на мероприятии. Всё зависело от ФИА и рабочей группы Формулы-1, они принимают решение о том, проводить ли гонку", — приводит слова Берни Экклстоуна Express.