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18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Экклстоун высказался о Путине, назвав его прямым и благородным человеком

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался на фоне ситуации на Украине о Президенте РФ Владимире Путине и поделился мнением об отмене Гран-при России.

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Источник: РИА "Новости"

"Лично я считаю Путина очень прямым и благородным человеком. Он сделал ровно то, что обещал сделать, без споров. Говорите, он обещал не нападать на Украину? Условия изменились, не так ли?

Могла ли гонка в России состояться, несмотря на отказ Макса Ферстаппена от выступлений там? Да, конечно. он лишь один человек на мероприятии. Всё зависело от ФИА и рабочей группы Формулы-1, они принимают решение о том, проводить ли гонку", — приводит слова Берни Экклстоуна Express.

Напомним, Формула-1 приняла решение об отмене этапа в Сочи. Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

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