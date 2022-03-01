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18:58 (мск), источник: Sport24

«Спорт должен оставаться вне политики». Квят считает несправедливым отстранение российских команд

Российский пилот Даниил Квят поддержал российских спортсменов и команды, которые были отстранены от международных соревнований из-за конфликта России и Украины, а также обратился к МОК, отметив, что это несправедливое решение.

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Источник: AP 2022
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«Я очень надеюсь на мирное решение ситуации на Украине и на то, что мы все сможем в мире! Надеюсь и верю, что все стороны в самое короткое время смогут найти решение за столом переговоров путем уважительного диалога. Меня ужасает видеть конфликт двух братских наций. Я не хочу, чтобы вооруженные конфликты и войны влияли на будущее человечества. Я хочу, чтобы моя дочь и все дети наслаждались этим прекрасным миром.

Также хочу подчеркнуть, и обращаюсь ко всем спортивным федерациям и МОК: спорт должен оставаться вне политики, и недопуск российских спортсменов и команд к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением и идет вразрез с тем, чему учит нас спорт в принципе — уважению, единству и миру. Кто, как не мы, спортсмены, поможем соединить нации в грядущие времена?» — написал Квят.

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