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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Мазепина отстранят от этапа Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский гонщик команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин будет отстранен от Гран-при Великобритании из-за запрета Ассоциации автоспорта страны, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

Во вторник Международная автомобильная федерация (FIA) на своем сайте объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов из-за ситуации на Украине. Полномочия представителей российской и белорусской национальных ассоциаций в FIA были временно приостановлены.

В среду Ассоциация автоспорта Великобритании сообщила, что к соответствующим санкциям против российского автоспорта приостановила признание лицензий команд и гонщиков, выданных Российской автомобильной федерацией. Как утверждает Sky Sports, если ситуация не изменится, то Мазепин не сможет выступить на Гран-при Великобритании, который состоится 1—3 июля.

Ранее команда «Формулы-1» «Хаас», которую представляет россиянин, убрала со своего болида белый, синий и красный цвета, образовывавшие российский триколор, а также упоминание титульного спонсора — российской компании «Уралкалий».

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