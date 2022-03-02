СМИ: Мазепина отстранят от этапа Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

Во вторник Международная автомобильная федерация (FIA) на своем сайте объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов из-за ситуации на Украине. Полномочия представителей российской и белорусской национальных ассоциаций в FIA были временно приостановлены.

В среду Ассоциация автоспорта Великобритании сообщила, что к соответствующим санкциям против российского автоспорта приостановила признание лицензий команд и гонщиков, выданных Российской автомобильной федерацией. Как утверждает Sky Sports, если ситуация не изменится, то Мазепин не сможет выступить на Гран-при Великобритании, который состоится 1—3 июля .