«Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным

Об этом сообщила пресс-служба гоночного коллектива, разместив соответствующий пост в своём «твиттере».

Такое решение было принято из-за ситуации на Украине, где силами Российской Федерации проводится специальная операция.

Кроме того, в «Хаасе» разорвали контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».