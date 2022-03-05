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19:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Почему «Хаас» никак не мог оставить Мазепина в Формуле-1. 5 причин

Несмотря на все попытки Никиты удержаться в чемпионате мира, это было просто нереально.

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Источник: РИА "Новости"

Утром в субботу команда «Хаас» наконец подтвердила неизбежное, а именно разрыв соглашения с титульным спонсором, компанией «Уралкалий», и российским пилотом Никитой Мазепиным из-за событий на Украине. При этом в своём заявлении вскоре после расторжения контракта Мазепин заявил, что был готов выполнить все требования ФИА к пилотам из России и Беларуси, выступающим под нейтральным флагом (в частности, никакой демонстрации символики, связанной со странами, и никакой поддержки действиям российских властей; впрочем, и критиковать их тоже никто не требовал). Тем не менее, как констатировал Мазепин, «Хаас» остался глух к его предложениям. И у нас есть сразу пять причин, почему так произошло.

1. «Уралкалий» слишком близок к государству

Во всём мире сейчас очевидна неприязнь к России, но при этом адекватные люди всё-таки разделяют для себя государственное «зло» и частный бизнес, который вроде как ни при чём. Увы, отнести «Уракалий» к частному бизнесу не слишком получается, поскольку эта компания была создана на основе активов, ранее принадлежавших государству, плюс сам Дмитрий Мазепин считается бизнесменом, который близок к властям. Не далее как в январе Мазепин-старший встречался с Владимиром Путиным и докладывал об успехах своей компании и общем положении дел на рынке удобрений. Фотографии Путина и Мазепина за одним столом — так себе основа для продолжения сотрудничества с зарубежным бизнесом.

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С Путиным пару раз пересекался и сам Никита. Подобные фотографии из прошлого могут простить условному Александру Овечкину или Хабибу, но не спортсмену, который ещё не успел выйти в своём виде спорта на достаточно высокий уровень.

2. «Уралкалий» слишком «русский»

Это, разумеется, не упрёк в адрес компании, а просто констатация фактов: в сложившейся ситуации тот факт, что «Уралкалий» не просто являлся титульным спонсором «Хааса», но ещё и перекрашивал машину в цвета российского флага, никто не забудет. Не получится просто сменить ливрею или перекрасить логотип компании в другой цвет. Да даже в принципе снять наклейки и поддерживать дальше Никиту без какой-либо рекламной отдачи для компании. Все всё помнят.

3. «Хаас» из США

Возможно, если бы Мазепин выступал за команду из Швейцарии или Италии, был какой-то чисто теоретический шанс спустить ситуацию на тормозах. Мол, мы пока ничего не комментируем, ливрею и логотипы убрали, а там, дай бог, на Украине всё успокоится. Но команда из Америки не могла тянуть. Когда «Хаас» решил уже перед финальным днём тестов в Барселоне убрать российские цвета и логотипы «Уралкалия», стало очевидно, что это билет в один конец и впереди неизбежный разрыв.

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4. Давление со стороны других спонсоров «Хааса»

Принимая решение о будущем Никиты, Джин Хаас и Гюнтер Штайнер не могли ориентироваться лишь на собственные представления, что допустимо, а что — нет. По неофициальным, но вполне правдивым слухам, расставания с «Уракалием» требовал другой крупный спонсор «Хааса» — немецкая телекоммуникационная компания 1&1. Да, её вложения не так велики, чем со стороны «Уралкалия», но не стоит исключать, что недовольство проявляли другие спонсоры «Хааса», а также партнёры Haas Automation в США. А угроза для глобального бизнеса Джина — это даже серьёзнее, чем дыра в бюджете команды Формулы-1.

5. «Хаас» не развалится и без «Уракалия»

Год назад американцы не уступили давлению общественности и продолжили сотрудничество с Никитой и «Уралкалием» на фоне скандала в соцсетях. Тогда считалось, что без российских денег команда просто не выживет. Сейчас ситуация явно изменилась. Формула-1 на пути финансового оздоровления: коронавирус постепенно уступает, телевизионные рейтинги растут, равно как и интерес со стороны спонсоров.

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Ценность команды Ф-1 становится всё выше — недаром Джин Хаас уже неоднократно отказывался продавать свой гоночный коллектив семье Андретти. Значит, Хаас снова поверил, что команда способна стать прибыльным бизнесом или хотя бы выгодным активом, который можно продать по подходящей цене. В такой ситуации Джин готов закрыть дыру в бюджете самостоятельно (плюс посмотрим, не принесёт ли какие-то деньги сменщик Мазепина). Поэтому сохранять «Уралкалий» и Никиту любой ценой американцы уже не стали. Российская глава в истории «Хааса» закрыта. А Россия впервые с 2013 года осталась без своего пилота в Ф-1.

Евгений Кустов

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