Почему «Хаас» никак не мог оставить Мазепина в Формуле-1. 5 причин

Утром в субботу команда «Хаас» наконец подтвердила неизбежное, а именно разрыв соглашения с титульным спонсором, компанией «Уралкалий», и российским пилотом Никитой Мазепиным из-за событий на Украине. При этом в своём заявлении вскоре после расторжения контракта Мазепин заявил, что был готов выполнить все требования ФИА к пилотам из России и Беларуси, выступающим под нейтральным флагом (в частности, никакой демонстрации символики, связанной со странами, и никакой поддержки действиям российских властей; впрочем, и критиковать их тоже никто не требовал). Тем не менее, как констатировал Мазепин, «Хаас» остался глух к его предложениям. И у нас есть сразу пять причин, почему так произошло.

1. «Уралкалий» слишком близок к государству

Во всём мире сейчас очевидна неприязнь к России, но при этом адекватные люди всё-таки разделяют для себя государственное «зло» и частный бизнес, который вроде как ни при чём. Увы, отнести «Уракалий» к частному бизнесу не слишком получается, поскольку эта компания была создана на основе активов, ранее принадлежавших государству, плюс сам Дмитрий Мазепин считается бизнесменом, который близок к властям. Не далее как в январе Мазепин-старший встречался с Владимиром Путиным и докладывал об успехах своей компании и общем положении дел на рынке удобрений. Фотографии Путина и Мазепина за одним столом — так себе основа для продолжения сотрудничества с зарубежным бизнесом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGC3AZ4pJQJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGC3AZ4pJQJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGC3AZ4pJQJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by NIKITA (@nikita_mazepin)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С Путиным пару раз пересекался и сам Никита. Подобные фотографии из прошлого могут простить условному Александру Овечкину или Хабибу, но не спортсмену, который ещё не успел выйти в своём виде спорта на достаточно высокий уровень.

2. «Уралкалий» слишком «русский»

Это, разумеется, не упрёк в адрес компании, а просто констатация фактов: в сложившейся ситуации тот факт, что «Уралкалий» не просто являлся титульным спонсором «Хааса», но ещё и перекрашивал машину в цвета российского флага, никто не забудет. Не получится просто сменить ливрею или перекрасить логотип компании в другой цвет. Да даже в принципе снять наклейки и поддерживать дальше Никиту без какой-либо рекламной отдачи для компании. Все всё помнят.

3. «Хаас» из США

Возможно, если бы Мазепин выступал за команду из Швейцарии или Италии, был какой-то чисто теоретический шанс спустить ситуацию на тормозах. Мол, мы пока ничего не комментируем, ливрею и логотипы убрали, а там, дай бог, на Украине всё успокоится. Но команда из Америки не могла тянуть. Когда «Хаас» решил уже перед финальным днём тестов в Барселоне убрать российские цвета и логотипы «Уралкалия», стало очевидно, что это билет в один конец и впереди неизбежный разрыв.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQqsDhgs3cu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQqsDhgs3cu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQqsDhgs3cu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by NIKITA (@nikita_mazepin)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

4. Давление со стороны других спонсоров «Хааса»

Принимая решение о будущем Никиты, Джин Хаас и Гюнтер Штайнер не могли ориентироваться лишь на собственные представления, что допустимо, а что — нет. По неофициальным, но вполне правдивым слухам, расставания с «Уракалием» требовал другой крупный спонсор «Хааса» — немецкая телекоммуникационная компания 1&1. Да, её вложения не так велики, чем со стороны «Уралкалия», но не стоит исключать, что недовольство проявляли другие спонсоры «Хааса», а также партнёры Haas Automation в США. А угроза для глобального бизнеса Джина — это даже серьёзнее, чем дыра в бюджете команды Формулы-1.

5. «Хаас» не развалится и без «Уракалия»

Год назад американцы не уступили давлению общественности и продолжили сотрудничество с Никитой и «Уралкалием» на фоне скандала в соцсетях. Тогда считалось, что без российских денег команда просто не выживет. Сейчас ситуация явно изменилась. Формула-1 на пути финансового оздоровления: коронавирус постепенно уступает, телевизионные рейтинги растут, равно как и интерес со стороны спонсоров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaFPCGlN2Jb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaFPCGlN2Jb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaFPCGlN2Jb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by NIKITA (@nikita_mazepin)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ценность команды Ф-1 становится всё выше — недаром Джин Хаас уже неоднократно отказывался продавать свой гоночный коллектив семье Андретти. Значит, Хаас снова поверил, что команда способна стать прибыльным бизнесом или хотя бы выгодным активом, который можно продать по подходящей цене. В такой ситуации Джин готов закрыть дыру в бюджете самостоятельно (плюс посмотрим, не принесёт ли какие-то деньги сменщик Мазепина). Поэтому сохранять «Уралкалий» и Никиту любой ценой американцы уже не стали. Российская глава в истории «Хааса» закрыта. А Россия впервые с 2013 года осталась без своего пилота в Ф-1.