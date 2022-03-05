Нико Росберг собирает гуманитарную помощь для жителей Украины

«Мы надеемся, что это может немного помочь в разрешении этой страшной ситуации. Я хотел бы призвать вас связаться с благотворительными организациями в вашем регионе, чтобы что-нибудь пожертвовать. Особенно необходимы медицинские средства», — написал Росберг на своей официальной странице в «Твиттере».