СМИ: Квят отказался подписывать декларацию FIA о политическом нейтралитете

Ранее партнер Квята по команде G-Drive Racing Роман Русинов заявил, что отказывается от выступлений в нынешнем гоночном сезоне из-за дискриминационных условий FIA. В субботу команда «Формулы-1» «Хаас», которую представлял россиянин Никита Мазепин, объявила о прекращении сотрудничества с гонщиком, а также с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий».

Во вторник FIA запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом. В пятницу FIA подтвердила, что предыдущее решение организации от 1 марта остается в силе. Однако гонщики, которые попали под санкции, должны выполнять ряд требований и обязательств, подписав декларацию приверженности принципам мира и политического нейтралитета.