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00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Квят отказался подписывать декларацию FIA о политическом нейтралитете

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский гонщик Даниил Квят отказался подписывать декларацию Международной автомобильной федерации (FIA) о приверженности принципам мира и политического нейтралитета, которая позволяла пилотам из России выступать в международных гонках в нейтральном статусе, сообщает портал RacingnNews365.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее партнер Квята по команде G-Drive Racing Роман Русинов заявил, что отказывается от выступлений в нынешнем гоночном сезоне из-за дискриминационных условий FIA. В субботу команда «Формулы-1» «Хаас», которую представлял россиянин Никита Мазепин, объявила о прекращении сотрудничества с гонщиком, а также с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий».

Во вторник FIA запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом. В пятницу FIA подтвердила, что предыдущее решение организации от 1 марта остается в силе. Однако гонщики, которые попали под санкции, должны выполнять ряд требований и обязательств, подписав декларацию приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

Квят является самым успешным российским гонщиком в истории «Формулы-1». На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. В этом сезоне Квят должен был выступать в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в составе российской команды G-Drive Racing.

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