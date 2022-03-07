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13:14 (мск), источник: Московский комсомолец

Владелец команды «Хаас» объяснил, почему ему пришлось уволить Мазепина

Владелец американской команды «Хаас», выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» Джин Хаас назвал причины, из-за которой его команде пришлось расстаться с российским пилотом Никитой Мазепиным и потерять титульного спонсора.

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Источник: AP 2022
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По словам Хааса, продолжение сотрудничества с российским пилотом и российскими спонсорами стало для команды невозможным из-за общественного давления.

«Было много резкой критики из-за ситуации на Украине. Эта критика становилась просто сокрушающей. Мы не можем иметь дело со всем этим, другие наши спонсоры не могут», — приводит слова Хааса агентство Associated Press.

Хаас также заявил, что его команда никогда не принадлежала российским владельцам или компаниям. Слухи об этом распространились в прошлом году, когда болиды «Хаас» были перекрашены в цвета российского триколора.

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«Компания “Хаас” всегда была основным спонсором команды, не знаю, почему люди говорили, что она стала российской, ее логотипы всегда были на машине. У нас все хорошо. Конечно, мы хотели бы больше денег, но мы в порядке», — заявил Джин Хаас.

5 марта команда «Хаас» объявила о своем рещении расторгнуть контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Также «Хаас» сообщила о досрочном разрыве контракта с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий», основным владельцем которой является отец Никиты Мазепина бизнесмен Дмитрий Мазепин.

За «Хаас» в прошлом сезоне выступали Никита Мазепин и немецкий пилот Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона мира Микаэля Шумахера. Команда в целом провела очень слабый сезон, а Мазепин занял последнее место в чемпионате пилотов, не набрав ни одного очка.

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