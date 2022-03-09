«Уралкалий» потребовал от «Хааса» вернуть спонсорские средства за сезон-2022

Инициатором разрыва, согласно заявлению, было руководство команды «Хаас», а контракт был прекращен в одностороннем порядке. В результате разрыва соглашения Никита Мазепин потерял место в «Формуле-1», а «Уралкалий» перестал быть титульным спонсором команды.

— «Уралкалий» намерен защищать свои интересы в соответствии с применимыми правовыми процедурами и оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство, требовать возмещения убытков и возврата значительных сумм, уплаченных «Уралкалием» за сезон «Формулы-1» 2022 года.

Поскольку большая часть спонсорского финансирования за сезон-2022 уже передана «Хаасу», а команда расторгла спонсорское соглашение перед первой гонкой сезона, в «Хаасе», таким образом, не выполнили свои обязательства перед «Уралкалием».