Кевин Магнуссен заменит Никиту Мазепина в «Хаасе»
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Хаас» подписал контракт с датским гонщиком Кевином Магнуссеном, сообщается на сайте американской команды «Формулы-1».
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Хаас» подписал контракт с датским гонщиком Кевином Магнуссеном, сообщается на сайте американской команды «Формулы-1».
Соглашение с 29-летним датчанином носит долгосрочный характер. Магнуссен в сезоне «Формулы-1»-2022 будет выступать за «Хаас» вместе с немцем Миком Шумахером. Датчанин впервые сядет за руль болида VF-22 на тестах в Бахрейне, которые пройдут
В субботу «Хаас» объявил о прекращении сотрудничества с россиянином Никитой Мазепиным, а также с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий». До этого Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях только в нейтральном статусе.
Магнуссен в «Формуле-1» выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год, до этого его командами были «Макларен» и «Рено».