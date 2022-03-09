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21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кевин Магнуссен заменит Никиту Мазепина в «Хаасе»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Хаас» подписал контракт с датским гонщиком Кевином Магнуссеном, сообщается на сайте американской команды «Формулы-1».

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 29-летним датчанином носит долгосрочный характер. Магнуссен в сезоне «Формулы-1»-2022 будет выступать за «Хаас» вместе с немцем Миком Шумахером. Датчанин впервые сядет за руль болида VF-22 на тестах в Бахрейне, которые пройдут 10—12 марта. В них также примет участие резервный гонщик команды Пьетро Фиттипальди.

Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу «Хаас» объявил о прекращении сотрудничества с россиянином Никитой Мазепиным, а также с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий». До этого Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях только в нейтральном статусе.

Магнуссен в «Формуле-1» выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год, до этого его командами были «Макларен» и «Рено».

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