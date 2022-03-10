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16:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Беспрецедентные требования ФИА». Смоляр прокомментировал отказ от выступлений в Ф-3

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал тот факт, что он и другие участники программы были вынуждены отказаться от выступлений в сезоне-2022.

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Источник: РИА "Новости"

Смоляр должен был выступить в Формуле-3 в составе команды «МП Моторспорт». До этого российский пилот провёл два сезона в составе команды «АРТ».

«Я не приму участие в Формуле-3 и каких-либо других международных соревнованиях в этом году. Я поддерживаю решение SMP Racing приостановить европейскую программу из-за беспрецедентных требований, которые ФИА выдвинула ко всем российским пилотам как условие доступа к международным соревнованиям. От всего сердца спасибо за вашу поддержку», — написал Смоляр в своём аккаунте в «Инстаграме».

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