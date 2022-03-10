Формула-1 разорвала контракт на показ гонок в России

Почему «Хаас» никак не мог оставить Мазепина в Формуле-1. 5 причин

Помимо этого, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории Российской Федерации. Таким образом, в России отныне недоступны никакие официальные способы посмотреть гонки Формулы-1 или младших серий.

Напомним, накануне Россия лишилась единственного гонщика в Формуле-1 — «Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным, его место в команде занял датчанин Кевин Магнуссен. Кроме того, свою программу международной поддержки пилотов закрыла «СМП Рейсинг», а Александр Смоляр не сможет выступить в чемпионате Формулы-3.