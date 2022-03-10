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17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Формула-1 разорвала контракт на показ гонок в России

Формула-1 отказалась от официальных трансляций на территории России в 2022 году из-за событий на Украине, сообщает RacingNews365.

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Источник: AP 2022

Как сообщает источник, руководство серии расторгло контракт с телеканалом «Матч ТВ», являющимся эксклюзивным держателем прав на трансляции.

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Помимо этого, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории Российской Федерации. Таким образом, в России отныне недоступны никакие официальные способы посмотреть гонки Формулы-1 или младших серий.

Напомним, накануне Россия лишилась единственного гонщика в Формуле-1 — «Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным, его место в команде занял датчанин Кевин Магнуссен. Кроме того, свою программу международной поддержки пилотов закрыла «СМП Рейсинг», а Александр Смоляр не сможет выступить в чемпионате Формулы-3.

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