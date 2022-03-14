Сын Шумахера назвал полезным уход Мазепина из «Формулы-1»

Спортсмен назвал полезным уход россиянина из команды «Формулы-1», так как его заменил более опытный датский гонщик Кевин Магнуссен. «Он является для меня хорошим ориентиром. А это может стать для меня позитивным изменением», — посчитал сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Haas прекратила сотрудничество с Мазепиным 5 марта. Команда также объявила о разрыве соглашения с российской компанией «Уралкалий», которая ее спонсировала. Российский гонщик назвал решение Haas болезненным и несправедливым.