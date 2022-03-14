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20:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын Шумахера назвал полезным уход Мазепина из «Формулы-1»

Пилот Haas Мик Шумахер высказался о решении руководства американской команды расторгнуть контракт с россиянином Никитой Мазепиным. Его слова приводит Racingnews365.

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Источник: AFP 2022

Спортсмен назвал полезным уход россиянина из команды «Формулы-1», так как его заменил более опытный датский гонщик Кевин Магнуссен. «Он является для меня хорошим ориентиром. А это может стать для меня позитивным изменением», — посчитал сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Haas прекратила сотрудничество с Мазепиным 5 марта. Команда также объявила о разрыве соглашения с российской компанией «Уралкалий», которая ее спонсировала. Российский гонщик назвал решение Haas болезненным и несправедливым.

Кроме того, руководство «Формулы-1» расторгло контракт на проведение Гран-при России, которое действовало до 2025 года, и разорвало соглашение о трансляции гоночной серии в России. Соревнования перестанут показывать в России со следующего сезона.

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