Гонщиков «Ф-1» сверхмодно разодели для Vanity Fair: Норриса — в моряка, Риккардо — в фуксию, из Окона сделали секс-символ
Блеск и бурлеск.
Блеск и бурлеск.
«Формула-1» с каждым годом все больше выходит за рамки нишевого мужского автоспорта. Одно из свидетельств — недавняя статья в американском журнале о поп-культуре Vanity Fair.
Она посвящена пяти гонщикам, наиболее заметным в сериале Drive to Survive от Netflix: Ландо Норрису, Пьеру Гасли, Даниэлю Риккардо, Джорджу Расселу и Эстебану Окону. Цель статьи — показать их настоящими живыми людьми. Но получилось даже больше — фотосессия взорвала интернет из-за неожиданных образов.
Снова высокая мода бросает вызов традиционным представлениям о мужественности в спортивной культуре. К экспериментам Хэмилтона все уже привыкли, но тут просто удар под дых.
Подбором образов занимался британский фэшн-стилист Майкл Дарлингтон — у него в портфолио Джейсон Судейкис (главный герой сериала «Тед Лассо») для обложки американского GQ или Ангус Клауд (американский актер, наиболее известный по роли Феско в сериале «Эйфория») для Interview. А и с пилотами у него точно вышло не хуже.