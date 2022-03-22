Гонщиков «Ф-1» сверхмодно разодели для Vanity Fair: Норриса — в моряка, Риккардо — в фуксию, из Окона сделали секс-символ

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«Формула-1» с каждым годом все больше выходит за рамки нишевого мужского автоспорта. Одно из свидетельств — недавняя статья в американском журнале о поп-культуре Vanity Fair.

Она посвящена пяти гонщикам, наиболее заметным в сериале Drive to Survive от Netflix: Ландо Норрису, Пьеру Гасли, Даниэлю Риккардо, Джорджу Расселу и Эстебану Окону. Цель статьи — показать их настоящими живыми людьми. Но получилось даже больше — фотосессия взорвала интернет из-за неожиданных образов.

Снова высокая мода бросает вызов традиционным представлениям о мужественности в спортивной культуре. К экспериментам Хэмилтона все уже привыкли, но тут просто удар под дых.