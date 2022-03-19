Результаты прошлого сезона «Формулы-1» признали окончательными

Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Ланс
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Валенсия
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гройтер Фюрт
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Арминия
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Аугсбург
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Удинезе
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Динамо М
42
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Леванте
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Торпедо
01
Биатлон. Кубок мира
17:00
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
Даллас
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Чикаго
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Локомотив
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Гранада
23
Хоккей. НХЛ
22:00
Эдмонтон
Нью-Джерси
Футбол. Первый дивизион
15:30
Нефтехимик
Велес
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Астон Вилла
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Милан
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Спартак-2
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Кубань
02
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Атлетико
Биатлон. Кубок мира
14:50
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Салават Юлаев
41
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Ротор
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Текстильщик
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Спартак
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
КАМАЗ
20
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Химки
01
Хоккей. НХЛ
20.03
Монреаль
Оттава
Хоккей. НХЛ
20.03
Нэшвилл
Торонто
Хоккей. НХЛ
20.03
Тампа-Бэй
Рейнджерс
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Алания
20
Хоккей. НХЛ
20.03
Ванкувер
Калгари
Хоккей. НХЛ
20.03
Сиэтл
Детройт
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Колорадо
35
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Флорида
03
Все события
Фоторепортажи
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Результаты прошлого сезона «Формулы-1» признали окончательными

Всемирный совет по автоспорту назвал окончательными результаты Гран-при Абу-Даби и чемпионата «Формулы-1» сезона 2021 года, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Наверх
Источник: AP 2022

Гонка в рамках Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа предыдущего сезона, прошла 12 декабря 2021 года. Ее победителем стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на последнем круге обогнавший британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Благодаря победе Ферстаппен завоевал титул чемпиона мира. Немецкая команда пыталась опротестовать итоги гонки из-за действий при нахождении на трассе машины безопасности.

«Результаты Гран-при Абу-Даби 2021 года и чемпионата мира “Формулы-1” являются действительными, окончательными и не могут быть изменены. В соответствии с правилами команда “Мерседес” подала протест стюардам после гонки, добиваясь изменения результата гонки. Стюарды отклонили протест. У “Мерседеса” тогда была возможность обжаловать это решение в Международном апелляционном суде FIA, но команда этого не сделала. Других доступных механизмов в правилах для внесения изменений в результате гонок не предусмотрено», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что было разработано программное обеспечение, которое отныне будет автоматизировать передачу списка автомобилей, которые должны самостоятельно пройти круг.

 'Тревожат взрывы... И так восемь лет'. Разговор с главным украинцем в UFC
Одна из самых красивых фигуристок России опубликовала фото со свадьбы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь