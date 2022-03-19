Результаты прошлого сезона «Формулы-1» признали окончательными

Гонка в рамках Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа предыдущего сезона, прошла 12 декабря 2021 года. Ее победителем стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на последнем круге обогнавший британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Благодаря победе Ферстаппен завоевал титул чемпиона мира. Немецкая команда пыталась опротестовать итоги гонки из-за действий при нахождении на трассе машины безопасности.

«Результаты Гран-при Абу-Даби 2021 года и чемпионата мира “Формулы-1” являются действительными, окончательными и не могут быть изменены. В соответствии с правилами команда “Мерседес” подала протест стюардам после гонки, добиваясь изменения результата гонки. Стюарды отклонили протест. У “Мерседеса” тогда была возможность обжаловать это решение в Международном апелляционном суде FIA, но команда этого не сделала. Других доступных механизмов в правилах для внесения изменений в результате гонок не предусмотрено», — говорится в сообщении.