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20:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна», Ферстаппен — второй

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна».

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Источник: Reuters

Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон финишировал пятым, его напарник по команде Джордж Расселл стал девятым.

Гонка состоится завтра, 20 марта. Начало в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1-й этап. «Гран-при Бахрейна». Квалификация

  1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.30,558
  2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.30,681
  3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.30,687
  4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.30,921
  5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.31,238
  6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.31,560
  7. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.31,808
  8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.32,195
  9. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.32,216
  10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.32,338
  11. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.31,782
  12. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.31,998
  13. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.32,008
  14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.32,664
  15. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.33,543
  16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.32,750
  17. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 1.32,777
  18. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.32,945
  19. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.33,032
  20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.33,634.

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