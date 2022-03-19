Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна», Ферстаппен — второй
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна».
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна».
Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон финишировал пятым, его напарник по команде Джордж Расселл стал девятым.
Гонка состоится завтра, 20 марта. Начало в 18:00 по московскому времени.
Чемпионат мира. 1-й этап. «Гран-при Бахрейна». Квалификация