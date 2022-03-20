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20:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леклер выиграл «Гран-при Бахрейна», Сайнс — второй

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл первую гонку сезона — «Гран-при Бахрейна».

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Источник: Reuters

Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Чемпион сезона-2021 Макс Ферстаппен шел на втором месте за несколько кругов до финиша, но был вынужен сойти из-за проблем с болидом. Его напарник Серхио Перес также не смог финишировать. Его развернуло на последнем круге гонки.

Еще один пилот «Мерседес» Джордж Расселл занял четвертое место.

На 48-м круге загорелся болид «Альфа Таури» Пьера Гасли. Несколько кругов гонщики проехали за машиной безопасности.

Следующий этап пройдет в Джидде. «Гран-при Саудовской Аравии» состоится с 25 по 27 марта.

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