Леклер выиграл «Гран-при Бахрейна», Сайнс — второй
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл первую гонку сезона — «Гран-при Бахрейна».
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл первую гонку сезона — «Гран-при Бахрейна».
Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Чемпион сезона-2021 Макс Ферстаппен шел на втором месте за несколько кругов до финиша, но был вынужен сойти из-за проблем с болидом. Его напарник Серхио Перес также не смог финишировать. Его развернуло на последнем круге гонки.
Еще один пилот «Мерседес» Джордж Расселл занял четвертое место.
На 48-м круге загорелся болид «Альфа Таури» Пьера Гасли. Несколько кругов гонщики проехали за машиной безопасности.
Следующий этап пройдет в Джидде. «Гран-при Саудовской Аравии» состоится с 25 по 27 марта.