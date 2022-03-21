Сезон «Формулы-1» начался с триумфа «Феррари»

Тут была и бескомпромиссная борьба за лидерство между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном, и крушение надежд последнего за считаные круги до финиша, и неожиданный взлет «Хааса», вроде бы прочно ассоциировавшегося с понятием «недвижимость». Триумф в этой увлекательной истории праздновал Леклер. Вторым был его партнер по «Феррари» Карлос Сайнс. «Скудерия» победила впервые с 2019 года, но, похоже, это далеко не случайный всплеск. Кажется, «красные» вернулись.

Гран-при Бахрейна открывал не просто новый сезон — с него начиналась новая, по общему мнению, эра «Формулы-1». Ведь количество изменений в техническом регламенте в нынешнем чемпионате таково, что командам пришлось строить машины практически с нуля, отринув или подвергнув ревизии наработки, копившиеся годами. Впрочем, важны тут не изменения сами по себе, а то, какую цель преследовали их авторы. Она очевидна — сделать этапы более зрелищными, дать зрителям больше обгонов, оставить в прошлом гонки, вгонявшие в тоску даже пилотов. Понятно, что судить о выполнении этой задачи пока рано, но бахрейнский этап получился на твердую пятерку.

А ведь были опасения, что ничего хорошего от этапа болельщикам ждать не стоит. В квалификации «Феррари» и «Ред Булл» были уж намного сильнее всех остальных, в том числе удерживавшего с 2014 года гегемонию в Кубке конструкторов «Мерседеса». Босс немецкой команды Тото Вольф честно признался, что в ходе постройки новой машины не просто были допущены ошибки (это неизбежно), а они были очень поздно идентифицированы. Причем настолько, что времени на их устранение к началу чемпионата просто не оставалось. И действительно, после старта, спокойного и ровного, оба «Мерседеса» — Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела — довольно быстро распрощались с идеей вмешаться в битву за подиум, оставив это обладателям более быстрых машин.

Первые номера «Ред Булл» и «Феррари» Макс Ферстаппен и Шарль Леклер спокойно оторвались от пелотона на расстояние достаточное, чтобы им никто не мешал, и только ждали момента, когда вступить в бой. Момент настал вскоре после первой серии пит-стопов, когда Ферстаппен, пользуясь тем, что он сменил покрышки на круг раньше и, значит, успел их прогреть (медленный прогрев резины до рабочих температур — одна из особенностей новых машин), принялся давить на Леклера. Тот отвечал. На выходе получилась прекрасная битва. Шесть раз Ферстаппен и Леклер обгоняли друг друга. Сначала действующий чемпион мира выпрыгивал вперед, но тут же, буквально через два-три поворота, получал ответный удар. Ферстаппен в конце концов рассудил, что лучше бы поберечь ресурс машины, и темп несколько сбавил. Но это было лишь затишье перед бурей, начавшейся в конце гонки.

За девять кругов до финиша на «Альфа Таури» Пьера Гасли полыхнул мотор. Редкое в последние годы зрелище — машины «Формулы-1» достигли завидного уровня надежности, и отказы двигателей довольно редки, тем более с открытым горением. И тут важно напомнить, что на «Альфа Таури», как и на «Ред Булле», стоят силовые установки «Хонда». Японский концерн с этого сезона в «Формуле-1» официально не представлен, двигатели «Ред Булл» формально готовит сам, но в реальности участие «Хонды» никуда не делось.

Появившаяся на трассе машина безопасности съела все накопившиеся разрывы в пелотоне, и Ферстаппен получил еще один шанс гонку выиграть. Напомним, что свой титул он завоевал в закрывавшей прошлый сезон гонке в Абу-Даби, обогнав как раз после рестарта Льюиса Хэмилтона. Но Леклер шанса голландцу не дал. А вскоре у его «Ред Булла» пропала мощность. Как следствие — сход. Не успели в боксах «Ред Булла» прийти в себя, как оказалось, что скорость теряет и второй номер команды Серхио Перес.

Хэмилтон, о котором вспоминали разве что в моменты, когда он бился с Кевином Магнуссеном на «Хааса» (американская команда, в прошлом сезоне являвшаяся бесспорно худшей, выдала в этом году боеспособную машину, что позволило Магнуссену стать пятым), вдруг появился у мексиканца на хвосте и вынудил того отбиваться. И, что интересно, у Переса тоже не выдержала силовая установка. Его развернуло, что, по словам гонщика, случилось от «выключения мощности». То есть с учетом мотора Гасли за одну гонку сразу три двигателя от «Ред Булла» дали сбой. С этим надо что-то срочно делать, иначе перспективы «быков» на сезон окажутся вовсе не такими хорошими, как считалось.

А вот «Феррари», возможно, снова на коне. Для «Скудерии» победа Леклера стала первой с 2019 года. Но тот триумф (за авторством Себастьяна Феттеля) был лишь эпизодом. Бахрейнский дубль «Феррари» выглядит сильной заявкой как минимум на то, что гонщики на красных машинах будут на этот титул всерьез претендовать.