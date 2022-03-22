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15:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Место проведения «Гран-при Саудовской Аравии» атакуют террористы. Руководство «Формулы-1» «следит за ситуацией»

В воскресенье саудовская ПВО перехватила «враждебную воздушную цель», нацеленную на город Джидда, где 25 марта стартуют гонки королевской серии.

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Источник: Reuters

Организаторы «Гран-при Саудовской Аравии» не выразили серьезной обеспокоенности в связи с атакой на гражданские объекты страны, которую 19—20 марта устроила йеменская группировка хуситов. Целью террористов была производственная инфраструктура, в том числе расположенная в городе Джидда, где в пятницу стартует второй этап чемпионата в «Формуле-1». Одна ракета и девять беспилотников со взрывчаткой были сбиты средствами саудовской ПВО. Но полностью защититься не удалось — человеческих жертв нет, но имеются значительные разрушения зданий и автомобилей.

Неприятный опыт «Формулы Е»

Сильнее всего пострадал нефтеперерабатывающий завод в городе Янбу-эль-Бахр на западе страны, который вынужден временно уменьшить объемы производства. Также целью атаки были терминал распределения нефтепродуктов в приграничном городе Джизань, газовая станция в местечке Хамис-Мушаит, электростанция в Дахран-аль-Джанубе и опреснительная установка в округе Аш-Шакик. Руководство «Формулы-1» в ответ на тревожные вопросы в связи с этими событиями ответило лишь, что «следит за ситуацией».

Хладнокровие организаторов выглядит странно, поскольку всего год назад целью хуситских повстанцев едва не стал этап «Гран-при» «Формулы Е» в Эр-Рияде, на котором присутствовал наследный принц Мухаммед бен Салман. Накануне гонки над городом сбили ракету и пять дронов. Пострадавших не было, но сам факт обстрела международных соревнований — крайне тревожный. Ясно, что террористам нужен максимальный медиаэффект. И с этой точки зрения автогонки, увы, очень удобная цель.

Акты саботажа и терроризма

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет всего во второй раз в истории — еще на этапе заключения контракта руководству «Формулы-1» неоднократно указывали на токсичность этих отношений, в том числе из-за проблем с правами женщин в этой стране, а также из-за гражданской войны в Йемене, в которой Саудовская Аравия принимает участие в составе международной коалиции с 2015 года. Противниками саудовских военных являются повстанцы-хуситы, которые не отсиживаются на территории Йемена, а пытаются наносить контратакующие удары по гражданским целям в соседнем королевстве.

Удары эти не слишком профессиональны и эффективны, но происходят довольно регулярно. В марте это случилось уже во второй раз. Как правило, хуситы бьют по энергетическим объектам в надежде, что это отразится на главной статье саудовского экспорта. Саудовская Аравия называет эти атаки «актами саботажа и терроризма» и «трусливыми нападениями». Наиболее серьезные последствия имело нападение на завод в городе Абкайк, что привело к значительным проблемам на мировом нефтяном рынке. Акции, которые могут привести к большим человеческим жертвам, хуситы стараются не устраивать, но это не значит, что предстоящий «Гран-при» на городской трассе в Джидде в полной безопасности. Сейчас, возможно, это самая рисковая гонка в текущем сезоне.

Олег Шамонаев

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