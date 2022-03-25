Окрестности Джидды обстреляли ракетами прямо во время тренировки Формулы-1

Во время проведения первой тренировки гонки йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» провело обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде. На некоторых фотографиях с тренировок на горизонте можно заметить столб чёрного дыма, идущего от обстрелянного нефтехранилища.